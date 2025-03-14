«Невесомость»: интуитивный романтик в «Новом Иерусалиме»

У Лабаса были разносторонние интересы: он учился и учил во ВХУТЕМАСе, дружил с Петром Кончаловским и Робертом Фальком, был вхож в круг супрематистов и конструктивистов, стал одним из основателей группировки ОСТ (Общество художников-станковистов во главе с Давидом Штеренбергом). Его увлекали новшества и технический прогресс, но мастер не оставлял без внимания и бытовые сюжеты и пейзажи, а также он «отметился» в графике. Самыми известными стали его многочисленные работы с изображением дирижаблей и самолетов. Символичным образом это отражается в архитектуре выставки в музее «Новый Иерусалим»: выгнутые стены залов, ломаные углы, необычные конструкции, разделяющие стены и определяющие развеску работ. Все вместе по своей структуре это напоминает остов дирижабля.