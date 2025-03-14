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«Невесомость»: интуитивный романтик в «Новом Иерусалиме»

Выставка работ Александра Лабаса, приуроченная к 125-летию со дня рождения художника, знакомит с необычными гранями его творчества
Анна Нехаева , критик

Творчество авангардиста, лидера Общества художников-станковистов Александра Лабаса непросто ограничить рамками определенного жанра. В его работах прослеживаются элементы авангарда, модернизма и экспрессионизма. Все грани творчества художника нашли отражение в выставке «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» в музее «Новый Иерусалим».

У Лабаса были разносторонние интересы: он учился и учил во ВХУТЕМАСе, дружил с Петром Кончаловским и Робертом Фальком, был вхож в круг супрематистов и конструктивистов, стал одним из основателей группировки ОСТ (Общество художников-станковистов во главе с Давидом Штеренбергом). Его увлекали новшества и технический прогресс, но мастер не оставлял без внимания и бытовые сюжеты и пейзажи, а также он «отметился» в графике. Самыми известными стали его многочисленные работы с изображением дирижаблей и самолетов. Символичным образом это отражается в архитектуре выставки в музее «Новый Иерусалим»: выгнутые стены залов, ломаные углы, необычные конструкции, разделяющие стены и определяющие развеску работ. Все вместе по своей структуре это напоминает остов дирижабля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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