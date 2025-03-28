То, чего американцам не удалось добиться за 10 лет гибридной войны на Украине, Евросоюз хочет проделать силами своих 27 разномастных армий к 2030 г. Эта дата повсюду на слуху. Каждый европейский политик считает своим долгом упомянуть о «схватке с Россией через пять лет». Воинственная риторика в Брюсселе в ходу уже давно, но теперь начинают появляться и конкретные планы. В начале марта Еврокомиссия (ЕК) презентовала амбициозный план перевооружения Европы на сумму в 800 млрд евро. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и ее комиссары распахнули двери для привлечения новых долгов. Март 2025 г. даст начало витку колоссальной инфляции, которая еще больше усугубит нынешний спад в экономике ЕС. Даже Германия отказалась от своей «священной коровы» – принципа бюджетной дисциплины, которому она неукоснительно следовала с 1945 г., дабы впредь никогда не сталкиваться с гиперинфляцией. Но все уроки, которые немцы могли бы извлечь из своей истории, постепенно стираются из их памяти.