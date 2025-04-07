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От кризиса фунта к тарифной стратегии

Администрация США принимает краткосрочную волатильность ради долгосрочных изменений, демонстрируя прагматизм
Игорь Зелезецкий , член комиссии по рейтингам делового совета БРИКС

В сентябре 1992 г. молодой Скотт Бессент, работая на Джорджа Сороса, участвовал в знаменитой валютной операции против британского фунта. Технически безупречная спекуляция принесла фонду более $1 млрд прибыли, однако для миллионов британцев «черная среда» означала драматическое падение сбережений, скачок ипотечных ставок и экономическую нестабильность. Эта асимметрия между математической элегантностью финансовой спекуляции и ее социальными последствиями редко становится частью финансовых легенд.

Три десятилетия спустя министр финансов Бессент решает схожую математическую задачу, но теперь играя за американскую казну. Вопрос в том, изменилось ли его понимание баланса между финансовой стратегией и общественным благом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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