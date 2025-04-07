От кризиса фунта к тарифной стратегии

В сентябре 1992 г. молодой Скотт Бессент, работая на Джорджа Сороса, участвовал в знаменитой валютной операции против британского фунта. Технически безупречная спекуляция принесла фонду более $1 млрд прибыли, однако для миллионов британцев «черная среда» означала драматическое падение сбережений, скачок ипотечных ставок и экономическую нестабильность. Эта асимметрия между математической элегантностью финансовой спекуляции и ее социальными последствиями редко становится частью финансовых легенд.