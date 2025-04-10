Мир с репарациями и контрибуциями: в поисках справедливости для колоний

Общепринятой становится констатация того, что сейчас происходит переход от однополярной к многополярной (полицентричной) модели мироустройства. При этом мы неизбежно столкнемся с тем фактом, что одной из фундаментальных опор уходящей системы является неоколониализм. Он цементирует неравенство государств и народов, несправедливое распределение ресурсов на планете, дает преимущества одной группе самых богатых государств, которая имеет в арсенале в том числе квазиуниверсальные мировые институты. Под это превосходство подгоняется и определенная идеологическая и этическая база с большим «душком» расизма.