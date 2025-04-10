Мир с репарациями и контрибуциями: в поисках справедливости для колоний

Мир с репарациями и контрибуциями: в поисках справедливости для колонийВ чем проблема неоколониализма и какими правовыми инструментами можно ее побороть
Общепринятой становится констатация того, что сейчас происходит переход от однополярной к многополярной (полицентричной) модели мироустройства. При этом мы неизбежно столкнемся с тем фактом, что одной из фундаментальных опор уходящей системы является неоколониализм. Он цементирует неравенство государств и народов, несправедливое распределение ресурсов на планете, дает преимущества одной группе самых богатых государств, которая имеет в арсенале в том числе квазиуниверсальные мировые институты. Под это превосходство подгоняется и определенная идеологическая и этическая база с большим «душком» расизма.
Первый президент Ганы и философ Кваме Нкрума в 1965 г. в труде «Неоколониализм как последняя стадия империализма» писал: «Результатом неоколониализма становится то, что иностранный капитал используется для эксплуатации, а не процветания менее развитых частей света. Инвестиции при неоколониализме увеличивают, а не уменьшают пропасть между богатыми и бедными странами мира». Принципы неоколониализма только зацементировались с тех пор.