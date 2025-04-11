«Где наши деньги?»: Гай Ричи по-русски

Некоторое время спустя двое из криминального трио сидят в отделении милиции, прикованные наручниками к огромной гире, и подробно рассказывают усатому следователю (Александр Головин – «Сволочи») об обстоятельствах, связанных с ограблением. Как обещали рижскому бандюгану Лабусу (Тимур Хайруллин – «Король и Шут») привезти бронзового Ленина на цветмет. Как в клубе «Орфей» подрались с Лимоном (Александр Шейн – «Звезда») – тем самым, про которого Михаил Круг написал песню «Жиган-лимон». Как в город приехали двое решал из Москвы – улыбчивый грузин Михо (Гурам Баблишвили – «Магомаев») и серьезный кореец Пак (Роман Хан – «Вася не в себе»). Про то, какую роль в происходящем сыграли криминальный авторитет Покрышка (Алексей Серебряков – «Груз 200»), медвежатник Мокрый (Антон Макуха – «Подслушано в Рыбинске») и похожий на Терминатора охранник банка (Владимир Сычев – «Добро пожаловать в семью»). И про то, в результате каких событий в заброшенном детском лагере «Чайка» появилась гора трупов.