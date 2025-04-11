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«Где наши деньги?»: Гай Ричи по-русски

В прокат вышла криминально-авантюрная комедия о девяностых
Роман Черкасов , критик

Девяностые. Трое молодых бандитов из маленького городка – Наука (Кузьма Котрелев – «ЮЗЗЗ»), Губа (Александр Тарасов – «Добро пожаловать в семью») и Колючий (Андрей Максимов – Желтый из «Слова пацана») – грабят банк и выносят оттуда 1 млн руб. На следующее утро они узнают, что, по официальной версии, из сейфа было похищено в 25 раз больше. Перед парнями встает логичный вопрос: если у них только 1 миллион, то куда подевались еще 24?

Некоторое время спустя двое из криминального трио сидят в отделении милиции, прикованные наручниками к огромной гире, и подробно рассказывают усатому следователю (Александр Головин – «Сволочи») об обстоятельствах, связанных с ограблением. Как обещали рижскому бандюгану Лабусу (Тимур Хайруллин – «Король и Шут») привезти бронзового Ленина на цветмет. Как в клубе «Орфей» подрались с Лимоном (Александр Шейн – «Звезда») – тем самым, про которого Михаил Круг написал песню «Жиган-лимон». Как в город приехали двое решал из Москвы – улыбчивый грузин Михо (Гурам Баблишвили – «Магомаев») и серьезный кореец Пак (Роман Хан – «Вася не в себе»). Про то, какую роль в происходящем сыграли криминальный авторитет Покрышка (Алексей Серебряков – «Груз 200»), медвежатник Мокрый (Антон Макуха – «Подслушано в Рыбинске») и похожий на Терминатора охранник банка (Владимир Сычев – «Добро пожаловать в семью»). И про то, в результате каких событий в заброшенном детском лагере «Чайка» появилась гора трупов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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