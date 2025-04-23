Адвокат депутата

Адвокат депутатаКто в состоянии обвинить парламентариев в прогулах и что может их защитить
В этом созыве уже не ожидается новых случаев лишения мандатов за прогулы. Сама процедура, хотя применялась уже не раз, только обкатывается, вскрывая шероховатости и пробелы. В этом, VIII созыве она коснулась уже трех депутатов (Юрий Напсо, Вадим Белоусов и Василий Власов). Сам институт «размандачивания за прогулы» появился еще в связи с лишением статуса Ильи Пономарева (теперь признан иноагентом) в 2016 г. После отъезда из России его комментарии из-за границы, маркированные как «депутат Госдумы», выглядели странно, да и причины прогулов были понятны.
В процессе размандачивания выявляются слепые зоны правового регулирования. Например, в процедуре лишения мандата не фигурирует институт представления депутата без доверенности. Речь идет о случаях, как с Белоусовым, когда человек объявлен в розыск по уголовному делу и по заявлению родственников и не может ни сам прийти в Госдуму защитить свою позицию, ни прислать представителя. В уголовном праве это решается договором адвоката с родственниками, а на Охотном Ряду уперлось в тупик – только доверенность, и все.