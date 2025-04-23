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Адвокат депутата

Кто в состоянии обвинить парламентариев в прогулах и что может их защитить
Олег Захаров , политический юрист

В этом созыве уже не ожидается новых случаев лишения мандатов за прогулы. Сама процедура, хотя применялась уже не раз, только обкатывается, вскрывая шероховатости и пробелы. В этом, VIII созыве она коснулась уже трех депутатов (Юрий Напсо, Вадим Белоусов и Василий Власов). Сам институт «размандачивания за прогулы» появился еще в связи с лишением статуса Ильи Пономарева (теперь признан иноагентом) в 2016 г. После отъезда из России его комментарии из-за границы, маркированные как «депутат Госдумы», выглядели странно, да и причины прогулов были понятны.

В процессе размандачивания выявляются слепые зоны правового регулирования. Например, в процедуре лишения мандата не фигурирует институт представления депутата без доверенности. Речь идет о случаях, как с Белоусовым, когда человек объявлен в розыск по уголовному делу и по заявлению родственников и не может ни сам прийти в Госдуму защитить свою позицию, ни прислать представителя. В уголовном праве это решается договором адвоката с родственниками, а на Охотном Ряду уперлось в тупик – только доверенность, и все.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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