Адвокат депутата

В этом созыве уже не ожидается новых случаев лишения мандатов за прогулы. Сама процедура, хотя применялась уже не раз, только обкатывается, вскрывая шероховатости и пробелы. В этом, VIII созыве она коснулась уже трех депутатов (Юрий Напсо, Вадим Белоусов и Василий Власов). Сам институт «размандачивания за прогулы» появился еще в связи с лишением статуса Ильи Пономарева (теперь признан иноагентом) в 2016 г. После отъезда из России его комментарии из-за границы, маркированные как «депутат Госдумы», выглядели странно, да и причины прогулов были понятны.