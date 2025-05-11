Взломать «Растершлюссель 44»: история одного из самых крепких шифров

Однако немецкий шифр «Растершлюссель 44» (Rasterschlüssel, с нем. raster – сетка и schlüssel – ключ) оказался даже более стойким, чем знаменитая «Энигма», хотя для его использования было достаточно бумаги, карандаша и шаблона. По заключению советских критпоаналитиков, взломать его можно было только с помощью материалов, добытых разведкой. Вот как об этом в секретной директиве от 15 октября 1944 г. писал заместитель начальника штаба 43-й армии по разведке полковник Пантелеймон Шиошвили: