Враг не услышит: как работала секретная связь СССР в годы войны

Партизаны и разведчики чаще использовали ручные шифры. Основанный на замене и перестановке символов в тексте, этот способ шифрования не требовал специальных приспособлений и мог выполняться вручную с помощью карандаша и бумаги. Правда, шифры были чрезвычайно сложными в применении и часто приводили к ошибкам, что затрудняло их массовое использование. Но в некоторых ситуациях, например для разведчиков, которых невозможно было каждый месяц снабжать новыми кодовыми таблицами, они подходили оптимально. Например, Рихард Зорге использовал так называемый шифр Рамзая (по одному из его позывных), ключом к которому были числа из таблиц «Статистического ежегодника Германского рейха» (аналогичный экземпляр этого ежегодника находился в Москве). А участники международной разведывательной сети, действовавшей на территории оккупированной Европы, которую немцы прозвали «Красная капелла», в качестве ключей для разработанных в советской разведке шифров использовали целую библиотеку приключенческой литературы – для разных направлений коммуникации у них были разные книги.