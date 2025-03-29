Враг не услышит: как работала секретная связь СССР в годы войны

Враг не услышит: как работала секретная связь СССР в годы войныОт радиостанции «А-7» до шифровальной машины «Спектр»
Если в США, Японии и странах Европы к началу Второй мировой войны уже серийно выпускались шифровальные машины, то в молодом советском государстве существовали только прототипы и мелкосерийные модели. На этом фоне обеспечение безопасной связи стало поистине героическим свершением тысяч связистов, шифровальщиков, инженеров и простых рабочих, трудившихся в тяжелейших условиях – под обстрелами, в эвакуации и даже в блокадном Ленинграде.
Радио и провода
Самый надежный способ сохранить тайну – молчание. Например, во время подготовки контрнаступления под Сталинградом в 1942 г. переписка и телефонные разговоры о нем были запрещены: распоряжения отдавались в устной форме или писались от руки и передавались ответственному исполнителю. А перед Берлинской операцией маршал Георгий Жуков вовсе приказал опечатать радиостанции во всех подразделениях. Информацию, которая касалась предстоящего наступления, можно было передавать только по проводам или с курьерами.
Радиосвязь действительно считалась наиболее уязвимой для перехвата. В начале Великой Отечественной войны она оказалась слабым звеном систем управления войсками, поэтому передача боевых приказов по радио разрешалась только при невозможности использования других средств связи и только шифром. Передавать документы и вести переговоры в открытом виде запрещалось, а нарушение этого запрета приравнивалось к разглашению военной тайны. Открытая радиопередача допускалась для управления огнем артиллерии, в авиации, для передачи боевых команд в воздухе и в случае аварий, а также в бронетанковых войсках непосредственно во время боя.
К лету 1942 г. роль этого вида связи возросла: при наступлении фактически единственным доступным способом оказалась передача информации по радио. Кроме того, у радиотелефонии было еще одно важное преимущество – возможность услышать голос говорящего. Это позволяло подтвердить личность человека, а также производило определенный психологический эффект. Особенно важную роль радиосвязь сыграла в Сталинградской битве: многие линии были разрушены, а провода, проложенные по дну Волги, постоянно выходили из строя.
Активно использовали радио и партизаны, для которых этот способ связи нередко оставался единственным. К 1943 г. крупные отряды удалось снабдить большим количеством радиостанций (к концу войны работало более 400), а также укомплектовать опытными разведчиками со специальной подготовкой.
Впрочем, наиболее распространенным способом связи все равно были проводные линии. Проложенные связистами провода, соединяющие полевые телефоны или телеграфные аппараты, часто находились в зоне прямой видимости и тщательно охранялась. Это не давало неприятелю подключиться к ним незаметно и перехватить данные. Некоторые правительственные линии дальней связи находились под охраной почти на всем протяжении – а это сотни и даже тысячи километров.
Коды и шифры
Самым распространенным способом защиты тайны в годы войны стали переговорные таблицы и кодовые книги. Они представляли собой своеобразные словари, в которых буквам, цифрам, отдельным географическим названиям, именам, позывным или терминам соответствовали определенные кодовые обозначения – либо слова, либо сочетания цифр. В некоторых случаях, например для метеорологических сводок, использовалась нумерация строк и столбцов в таблице. Но чаще код складывался из трех составляющих: номера страницы, номера сектора на странице и номера слова.
В зависимости от уровня переговоров коды в таблицах содержали разное количество знаков: двузначные предназначались для низших звеньев вооруженных сил, трехзначные – для бригад, четырехзначные – для фронтов и армий, а пятизначные – для Ставки Верховного главнокомандования. Для устных переговоров по рации или по телефону использовались кодовые слова. В некоторых кодовых таблицах были представлены как слова, так и кодовые группы, то есть числа. Например, для передачи азбукой Морзе сообщения «Захватил пленного», нужно было передать число 31, а по рации сказать слово «Яблоко». Преимуществом такого способа была высокая скорость шифрования, однако из-за необходимости сохранения самой кодовой таблицы в секрете ее нужно было менять каждый месяц, а иногда и каждый день, поскольку всегда существовал высокий риск утраты или взлома.
Партизаны и разведчики чаще использовали ручные шифры. Основанный на замене и перестановке символов в тексте, этот способ шифрования не требовал специальных приспособлений и мог выполняться вручную с помощью карандаша и бумаги. Правда, шифры были чрезвычайно сложными в применении и часто приводили к ошибкам, что затрудняло их массовое использование. Но в некоторых ситуациях, например для разведчиков, которых невозможно было каждый месяц снабжать новыми кодовыми таблицами, они подходили оптимально. Например, Рихард Зорге использовал так называемый шифр Рамзая (по одному из его позывных), ключом к которому были числа из таблиц «Статистического ежегодника Германского рейха» (аналогичный экземпляр этого ежегодника находился в Москве). А участники международной разведывательной сети, действовавшей на территории оккупированной Европы, которую немцы прозвали «Красная капелла», в качестве ключей для разработанных в советской разведке шифров использовали целую библиотеку приключенческой литературы – для разных направлений коммуникации у них были разные книги.
ВЧ-линии и шифровальные машины
Первые автоматические устройства защиты переговоров стали использоваться на телефонных линиях связи еще в 1930-е. Это были аппараты высокочастотной (ВЧ) связи, которые путем повышения частоты сигнала детали его содержание недоступным при прямом подключении к проводу. Несмотря на то что эта технология считалась уязвимой и не вполне надежной, она стала основным средством голосовой связи для соединения с командованием фронтов и армий. Наиболее важные ВЧ-линии дополнительно оборудовались так называемыми скремблерами – устройствами, которые инвертировали спектр звука (высокие частоты становились низкими, а низкие – высокими) по заранее определенной секретной частоте. Но они все равно не давали гарантии сохранения тайны переговоров.
Самые совершенные аппараты голосового шифрования разрабатывались в годы войны в лаборатории ученого-радиотехника Владимира Котельникова. Устройство под кодовым названием «Соболь-П» было выдающимся достижением своего времени, в котором были совмещены сложнейшие инженерные новации преобразования речи и наиболее стойкие математические методы шифрования. В 1942 г. первые образцы «Соболь-П» были направлены под Сталинград для радиосвязи Ставки Верховного главнокомандования со штабом Закавказского фронта из-за разрушения проводной ВЧ-связи между ними в ходе боев.
Аппаратура лаборатории Котельникова обеспечивала защищенную связь во время проведения Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, а также была использована во время принятия капитуляции Германии в мае 1945 г. для связи советской делегации с Москвой. «Соболь-П» применяли и во время переговоров по заключению мира на линиях связи между Москвой и Хельсинки, Парижем и Веной.
Для автоматического шифрования текстовых сообщений применялись шифровальные машины. Их разработка в СССР началась в 1930-х под руководством Ивана Волоска. Первый прототип так и назывался – «Шифровальная машина Волоска» (ШМВ-1). Незадолго до войны началось производство двух устройств: К-37 «Кристалл», где использовались диски для шифрования как в немецкой машине «Энигма», и М-100 «Спектр» (разработан на базе ШМВ-1), где текст зашифровывался с помощью секретного ключа, записанного на телеграфную ленту. Шифровальные машины были редкостью, так как производились в небольшом количестве – в военных условиях качественные материалы и станки для точной работы были в дефиците. Тем не менее производство и разработка устройств не прекращались даже в блокадном Ленинграде, и уже в 1942 г. выпуск был налажен в эвакуации – на заводе № 707 в Свердловске.
В армии Германии, напротив, основной объем телеграмм зашифровывался машинами. Они производились десятками тысяч, работе на них обучались сотни шифровальщиков, что и стало главной уязвимостью системы военной связи: люди допускали ошибки, а шифровальные машины попадали в руки противника. В результате это позволяло союзникам перехватывать и взламывать огромный объем немецкой секретной корреспонденции.
В годы Великой Отечественной войны советская криптография получила мощный импульс развития. В короткие сроки были созданы и опробованы на практике многие инновационные устройства, шифры, способы маскировки сообщений. В военное время разрабатывались и производились более 40 наименований различных опытных образцов и серийных устройств для шифрования текста и скремблирования речи, однако большая их часть выпускалась маленькими экспериментальными сериями до 10 штук. Сочетание инженерных достижений и теоретических разработок в области защиты информации позволили в послевоенные годы создать одну из ведущих криптографических школ мира, наследие которой продолжает развиваться в современной России.
Авторы: Александр Дюльденко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея криптографии, специалист по истории криптографии XX в.;
Егор Ефремов, исследователь Музея криптографии, специалист по истории техники ХХ в.