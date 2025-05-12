Смерть Геракла

Каждый раз, когда нужно было спасать финансовую систему страны, его призывали во власть. И каждый раз снимали, когда проблемы решались. Козьма Прутков как-то заметил, что специалист подобен флюсу – полнота его односторонняя. Блестяще разбираясь в экономике и финансах, Геращенко был крайне далек от политики, что во многом определило его непростую судьбу. Он не умел быть удобным и «правильным» для власти, считая, что главное – быть профессионалом. Приведу такой пример. Виктор Владимирович очень своеобразно относился к английскому языку. Он знал его свободно, обладал колоссальным словарным запасом, но произношение было, мягко говоря, далеко от идеального. Иногда ему советовали позаниматься, чтобы его лучше понимали, на что он с усмешкой отвечал, что это проблема собеседников. И был в этом прав.