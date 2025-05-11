Умер бывший глава Центробанка Виктор Геращенко

В начале 1991 г., менее чем за год до распада СССР, Геращенко руководил проведением «павловской» денежной реформы. Тогда по Союзу проводился обмен купюр в 50 и 100 руб. на новые. Целью обмена была ликвидация денежного навеса – скопившейся у населения наличности. На обмен купюр было выделено всего три дня, а сумма обмена была ограничена 1000 руб.