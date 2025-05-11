Умер бывший глава Центробанка Виктор Геращенко

Умер бывший глава Центробанка Виктор ГеращенкоЕму было 87 лет
Бывший глава Госбанка СССР и Центробанка России Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни. О этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник, близкий к семье экономиста.
Геращенко родился 21 декабря 1937 г. в Ленинграде в семье экономистов. В 1960 г. окончил кредитный факультет Московского финансового института (ныне Финансовый университет при правительстве РФ).
Пришел на работу в Госбанк СССР сразу после выпуска, где занял должность бухгалтера в управлении иностранных операций. В том же году был переведен во Внешторгбанк СССР.
Через пять лет Геращенко отправился трудиться за границу, где с 1965 по 1967 г. работал директором по аккредитивным и кассовым операциям, а позже директором по финансовым рынкам в Московском народном банке в Лондоне.
Также работал председателем правления «Ост-Вест Хандельсбанка» в ФРГ, был управляющим отделением Московского народного банка в Сингапуре. Вернулся в Москву в 1982 г. К 1989 г. Геращенко назначили председателем Госбанка СССР.
В начале 1991 г., менее чем за год до распада СССР, Геращенко руководил проведением «павловской» денежной реформы. Тогда по Союзу проводился обмен купюр в 50 и 100 руб. на новые. Целью обмена была ликвидация денежного навеса – скопившейся у населения наличности. На обмен купюр было выделено всего три дня, а сумма обмена была ограничена 1000 руб.
Стал главой Банка России в июне 1992 г. Тогда прежний председатель регулятора Георгий Матюхин ушел в отставку по состоянию здоровья. В октябре 1994 г. его отправили в отставку после «черного вторника» 11 октября, когда курс доллара вырос почти на 30%. Вернулся на пост главы ЦБ в феврале 1996 г., проработав в должности до марта 2002 г.
В разные годы был депутатом Госдумы (IV созыва, полномочия прекращены досрочно), выдвигался кандидатом на выборах президента РФ от Партии российских регионов (позже – партия «Родина»). Награжден орденами Почета, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III степени.