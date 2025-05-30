«Простая случайность»: манифест гуманизму

Триумф иранского постановщика точно нельзя считать случайностью. Панахи – настоящий живой классик, его относят к режиссерам «новой волны» иранского кинематографа. Панахи с самого начала карьеры стремился через свои картины открыто, смело и без прикрас говорить о важных социальных проблемах общества Ирана. Какие-то фильмы были запрещены к показу в этой стране или выпускались спустя годы – картины «Второй взгляд», «Багровое золото». Какие-то он снимал тайно, как, к примеру, короткометражку «Раненые головы» и киноленту «Это не фильм» – своеобразный видеодневник, который Панахи вел во время своего домашнего ареста в начале 2010-х. «Это не фильм» в 2011 г. был тайно вывезен из страны и показан в Каннах. С тех пор Панахи не раз подвергался арестам и вновь оказался в заключении в 2022 г., когда пришел в тюрьму, чтобы узнать о судьбе коллеги, режиссера Мохаммада Расулофа, на этот раз – за якобы неотбытый срок. Тогда режиссер начал сухую голодовку, и вскоре его выпустили. Несмотря на злоключения, любовь к кино и справедливости оказалась сильнее запретов.