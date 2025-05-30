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«Простая случайность»: манифест гуманизму

На 78-м Каннском кинофестивале главную награду получил фильм иранца Джафара Панахи
Анна Нехаева , критик

Награда от жюри основного конкурса Канн, которое в этом году возглавила французская актриса Жюльет Бинош, позволила Джафару Панахи взойти на настоящий киноолимп. После победы на Лазурном берегу иранский режиссер стал обладателем всех основных наград четырех главных европейских кинофестивалей – Каннского, Венецианского, Берлинского и смотра в Локарно. Ранее это удавалось только одному постановщику – итальянцу Микеланджело Антониони.

Триумф иранского постановщика точно нельзя считать случайностью. Панахи – настоящий живой классик, его относят к режиссерам «новой волны» иранского кинематографа. Панахи с самого начала карьеры стремился через свои картины открыто, смело и без прикрас говорить о важных социальных проблемах общества Ирана. Какие-то фильмы были запрещены к показу в этой стране или выпускались спустя годы – картины «Второй взгляд», «Багровое золото». Какие-то он снимал тайно, как, к примеру, короткометражку «Раненые головы» и киноленту «Это не фильм» – своеобразный видеодневник, который Панахи вел во время своего домашнего ареста в начале 2010-х. «Это не фильм» в 2011 г. был тайно вывезен из страны и показан в Каннах. С тех пор Панахи не раз подвергался арестам и вновь оказался в заключении в 2022 г., когда пришел в тюрьму, чтобы узнать о судьбе коллеги, режиссера Мохаммада Расулофа, на этот раз – за якобы неотбытый срок. Тогда режиссер начал сухую голодовку, и вскоре его выпустили. Несмотря на злоключения, любовь к кино и справедливости оказалась сильнее запретов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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