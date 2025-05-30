«Фишер. Затмение»: южнорусская готика

«Фишер. Затмение»: южнорусская готикаНа Wink начал выходить второй сезон детективного триллера о поисках серийного убийцы
Осень 1994 года. В хмуром южном городке с казенным названием Курортный неизвестные злодеи похищают двух сестер дошкольного возраста и требуют выкуп. Отчаявшаяся мать пишет письмо в Москву следователю генпрокуратуры Бокову (Иван Янковский – «Слово пацана», «Аутсорс»), который недавно поймал маньяка Фишера и стал знаменит. Денег на выкуп у нее нет, поэтому женщина планирует покончить с собой на глазах у преступников, чтобы те, поняв, что взять с ее дочерей больше нечего, отпустили их. А Бокову завещает найти негодяев.
Отзывчивый Боков в тот же день летит в Курортный. На месте его встречает стервозная начальница городской полиции Райкина (Ирина Старшенбаум – «Лето», «Инсомния») со своей недружной командой, в которой выгодно выделяется молодой и башковитый следователь Злобин (дебютант Никита Худяков). Мать похищенных девочек вскоре находят повешенной на мосту через горную речку, но, кажется, это не обещанный суицид, а убийство: женщина полностью голая и на ее теле вырезан какой-то знак.