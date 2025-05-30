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«Фишер. Затмение»: южнорусская готика

На Wink начал выходить второй сезон детективного триллера о поисках серийного убийцы
Роман Черкасов , критик

Осень 1994 года. В хмуром южном городке с казенным названием Курортный неизвестные злодеи похищают двух сестер дошкольного возраста и требуют выкуп. Отчаявшаяся мать пишет письмо в Москву следователю генпрокуратуры Бокову (Иван Янковский – «Слово пацана», «Аутсорс»), который недавно поймал маньяка Фишера и стал знаменит. Денег на выкуп у нее нет, поэтому женщина планирует покончить с собой на глазах у преступников, чтобы те, поняв, что взять с ее дочерей больше нечего, отпустили их. А Бокову завещает найти негодяев.

Отзывчивый Боков в тот же день летит в Курортный. На месте его встречает стервозная начальница городской полиции Райкина (Ирина Старшенбаум – «Лето», «Инсомния») со своей недружной командой, в которой выгодно выделяется молодой и башковитый следователь Злобин (дебютант Никита Худяков). Мать похищенных девочек вскоре находят повешенной на мосту через горную речку, но, кажется, это не обещанный суицид, а убийство: женщина полностью голая и на ее теле вырезан какой-то знак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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