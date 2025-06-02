Как повысить производительность труда в России

Альтернативой является «культура правил», когда в компании выстроены четкие регламенты, стандарты и процедуры, позволяющие обеспечить стабильность и постепенное улучшение процессов. В российской деловой среде нередко бытует мнение, что излишняя бюрократия и формальные правила тормозят работу. Доля правды в этом есть: в условиях форс-мажора жесткие регламенты действительно могут мешать мгновенно реагировать. Но в стратегическом плане именно процессная культура создает основу для роста производительности, позволяет фиксировать положительный опыт, тиражировать его. Кроме того, ориентация на процессы помогает выявлять узкие места и системно повышать эффективность, вместо того чтобы раз за разом латать одни и те же дыры.