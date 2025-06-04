Дело Европы – труба

Дело Европы – трубаАмериканские компании планируют захват европейского газового рынка?
Суд Швейцарии «в целях финансового оздоровления утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации Nord Stream 2 AG». Де-юре это означает, что «Северный поток – 2» выведен из-под угрозы прямой ликвидации. Почему прямой? Потому что остается угроза банкротства и смены владельца, т. е. оператора и регулятора поставок русского газа в Европу. Может, даже и не угроза, а единственно возможный рыночный путь продолжения проекта.
В таких случаях логика рынка нам говорит, что спрос определяет предложение. И в этой логике заключена (закована) реакция экспертного сообщества России на швейцарскую новость. Проектная логика говорит нам, что, если есть единственно возможный путь развития (отсутствие альтернатив, что для рынка не просто закономерно, но и обязательно), значит, этот путь сформирован не рыночно, а стратегически. Конкуренты устранены на предварительной стадии решения, и устранены тоже нерыночно.