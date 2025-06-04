Дело Европы – труба

В таких случаях логика рынка нам говорит, что спрос определяет предложение. И в этой логике заключена (закована) реакция экспертного сообщества России на швейцарскую новость. Проектная логика говорит нам, что, если есть единственно возможный путь развития (отсутствие альтернатив, что для рынка не просто закономерно, но и обязательно), значит, этот путь сформирован не рыночно, а стратегически. Конкуренты устранены на предварительной стадии решения, и устранены тоже нерыночно.