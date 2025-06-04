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Дело Европы – труба

Американские компании планируют захват европейского газового рынка?
Леонид Крутаков , экономист

Суд Швейцарии «в целях финансового оздоровления утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации Nord Stream 2 AG». Де-юре это означает, что «Северный поток – 2» выведен из-под угрозы прямой ликвидации. Почему прямой? Потому что остается угроза банкротства и смены владельца, т. е. оператора и регулятора поставок русского газа в Европу. Может, даже и не угроза, а единственно возможный рыночный путь продолжения проекта.

В таких случаях логика рынка нам говорит, что спрос определяет предложение. И в этой логике заключена (закована) реакция экспертного сообщества России на швейцарскую новость. Проектная логика говорит нам, что, если есть единственно возможный путь развития (отсутствие альтернатив, что для рынка не просто закономерно, но и обязательно), значит, этот путь сформирован не рыночно, а стратегически. Конкуренты устранены на предварительной стадии решения, и устранены тоже нерыночно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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