Возвращение дипломатии

Усложняется эта задача тем, что почти никто в США не признает законность российских требований. Взгляды Уиткоффа и, по-видимому, самого Трампа на украинский кризис не идут дальше подхода немногочисленных умеренных американских наблюдателей, которые еще с 2022 г. говорят, что само по себе сохранение украинской государственности станет победой Киева, что территориальные потери Украина может и признать, но ее демилитаризация и денацификация исключены. Звучит это, например, так: мы согласимся, что Украина не вступит в НАТО, но пусть она вступит в Евросоюз (ЕС) – как будто ЕС не превращается стремительно в военный блок и как будто он не соперничает с НАТО по враждебности к России. Даже самые благожелательно настроенные к России американские комментаторы хотят сохранить Украину как американский и западный военно-политический актив и как угрозу России на будущее. Это задает верхний предел того, что в принципе может предложить Москве Трамп.