Непредсказуемая конкуренция и изменение потребительских привычек

Рынок e-grocery (онлайн-продажи продуктов питания) в России продолжает активно развиваться, причем на нем сошлись интересы многих крупных игроков: традиционного ритейла, маркетплейсов, экосистем. По данным Data Insight, в 2024 г. объем продаж в этой нише увеличился на 44% год к году – до 1,2 трлн руб. Какая судьба ждет этот сегмент и кто будет его драйвить в ближайшие годы?