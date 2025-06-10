Почему Илону Маску бесполезно создавать новую партию в США

Что касается выборов в конгресс, то шансы полноценного участия в них третьих партий и даже независимых кандидатов крайне невелики. На июнь 2025 г. в конгрессе из 535 мандатов только два заняты политиками, которые изначально избирались как независимые, – это сенаторы Ангус Кинг и Берни Сандерс (голосуют с демократами). В палате представителей из 435 человек нет ни одного, кто бы избирался туда изначально как независимый.