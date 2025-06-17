И все-таки она вертится

Прежде всего давайте разберемся с причинами падения. Здесь тоже не все однозначно. Нередко приходится слышать и читать комментарии о том, что снижение цен весной нынешнего года было обусловлено начавшимся расширением добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Хорошо, если бы это было действительно так и если бы решения этой организации могли влиять на ситуацию. Но ОПЕК+ скорее просто плывет по течению, нежели рулит. Сегодня данный альянс полностью утратил свою эффективность, поэтому дальнейшее сокращение добычи означало бы для стран-участниц потерю все новых и новых рыночных ниш без существенного роста мировых цен. И чтобы не нести двойные потери – и из-за падения котировок, и в силу уменьшения собственных поставок, – Саудовская Аравия проталкивает идею наращивания добычи, и большинство членов ОПЕК+ ее поддерживают. России также пора снизить свои ожидания, связанные с этим механизмом, и признать, что чуда не произойдет – он не станет вновь действенным. От него пора отказываться, вопрос лишь в том – на каких условиях и какими темпами.