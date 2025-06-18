Возможна ли иная модель мировой торговли

Всем известен лозунг «Торговля – двигатель прогресса». Увы, с ковидного 2020-го это уже не так: мировая экономика растет быстрее мировой торговли последние шесть лет. И если в ковидную пору это объяснялось понятными проблемами в логистических цепочках, разрывом поставок комплектующих, товаров и опорой на внутренние рынки, то ситуация 2023−2024 гг. четко показывает: доля мировой торговли товарами, подчеркну – товарами в глобальной экономике, в глобальном ВВП, в последние шесть лет находится на уровне примерно 25% и не растет. Более того, в отдельные годы даже снижается. Это говорит о том, что экономический рост все более ориентируется на внутренние факторы, на внутреннее потребление или внутреннее накопление и уже не продвигается международной торговлей.