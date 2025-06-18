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Возможна ли иная модель мировой торговли

Рынок услуг будет двигать экономический рост во многих странах
Михаил Задорнов , экономист, председатель правления банка «ФК Открытие» с 2018 по 2022 г.

Всем известен лозунг «Торговля – двигатель прогресса». Увы, с ковидного 2020-го это уже не так: мировая экономика растет быстрее мировой торговли последние шесть лет. И если в ковидную пору это объяснялось понятными проблемами в логистических цепочках, разрывом поставок комплектующих, товаров и опорой на внутренние рынки, то ситуация 2023−2024 гг. четко показывает: доля мировой торговли товарами, подчеркну – товарами в глобальной экономике, в глобальном ВВП, в последние шесть лет находится на уровне примерно 25% и не растет. Более того, в отдельные годы даже снижается. Это говорит о том, что экономический рост все более ориентируется на внутренние факторы, на внутреннее потребление или внутреннее накопление и уже не продвигается международной торговлей.

В последнее время меняются все правила мировой торговли. От низких тарифов и ВТО, как законодателя и арбитра в мировой торговле, мы идем к гораздо более высоким тарифным барьерам, экспортным ограничениям и боям без правил. Не случайно президент США Дональд Трамп, большой любитель боев без правил и UFC (крупнейшая в мире организация по смешанным единоборствам), переносит эти правила игры на международную торговлю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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