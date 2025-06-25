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Многополярный денежный мир

Как может трансформироваться глобальная финансовая архитектура через 10 лет
Михаил Задорнов , экономист, председатель правления банка «ФК Открытие» с 2018 по 2022 г.

Мировая финансовая архитектура всегда строится вокруг валюты доминирующей торговой державы. С 1870-х до 1920-х, до окончания Первой мировой войны, торговым лидером и господствующей морской державой была Англия. Поэтому ключевой валютой во всех торговых расчетах и между странами был фунт стерлингов. С окончания Второй мировой и до настоящего времени основным центром финансового мира стали США. Американский доллар играет роль и доминирующей валюты, и валюты расчетов. Вдобавок это основная валюта, в которой номинируются золотовалютные резервы (ЗВР) национальных банков.

Американский доллар используют мировые рынки капитала. А это контроль за международными финансовыми институтами, где участвуют большинство стран, которые также являются кредиторами последней инстанции: Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, региональные банки, такие как Банк развития латиноамериканских стран, недавно образованный банк БРИКС, другие новые элементы. Важнейшую роль играет Банк международных расчетов, находящийся в швейцарском Базеле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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