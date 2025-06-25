Многополярный денежный мир

Мировая финансовая архитектура всегда строится вокруг валюты доминирующей торговой державы. С 1870-х до 1920-х, до окончания Первой мировой войны, торговым лидером и господствующей морской державой была Англия. Поэтому ключевой валютой во всех торговых расчетах и между странами был фунт стерлингов. С окончания Второй мировой и до настоящего времени основным центром финансового мира стали США. Американский доллар играет роль и доминирующей валюты, и валюты расчетов. Вдобавок это основная валюта, в которой номинируются золотовалютные резервы (ЗВР) национальных банков.