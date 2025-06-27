«Дыши»: слышать тело

В судьбоносный день поначалу все идет хорошо, но тут в клинике в сопровождении охраны появляется Шахов, неприятно взволнованный рождением сына-наследника, и невзначай бросает главврачу, что в случае чего он ему «ноги вырвет». Испуганный главврач решает, что сейчас не время для экспериментов и нужно взять процесс под личный контроль: врывается в палату, отстраняет Валерию, наводит суету, и в результате роды проходят не по плану. Чем именно они заканчиваются, из финала пилотной серии не очень понятно, но, как видно, ничем хорошим: в дальнейшем трейлер сериала обещает гнев Шахова и полицейское расследование. Главврач будет все валить на Валерию, от нее будут требовать подписать признание вины, а она будет бороться за свое честное имя.