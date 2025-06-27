Газета
Телеграм
Главная / Мнения /

«Дыши»: слышать тело

На фестивале «Пилот» победил первый эпизод драмы про акушерку и врачебную ошибку
Роман Черкасов , критик

Валерия (Марина Александрова  – «Екатерина», «Точка ноль») – востребованный московский акушер и специалист по естественным родам. Многие роженицы хотят попасть именно к ней, а главврач клиники (Иван Агапов – «Убить дракона») в своей сотруднице души не чает и ставит ее в пример молодым докторам: «Учись, пока Лера с нами!» Однажды в клинику обращается девушка Маша (Даша Верещагина – Алиса из «Сто лет тому вперед») – юная любовница влиятельного бизнесмена по фамилии Шахов (режиссер «Бумера» Петр Буслов), про которого нам сразу сообщают, что его гнева нужно бояться. Плод у Маши расположен вниз ногами (тазовое предлежание), но она твердо намерена рожать без кесарева, чтобы не портить шрамами красивое тело. Валерия обещает, что постарается провести роды естественным путем и только в крайнем случае прибегнет к хирургическому вмешательству.

В судьбоносный день поначалу все идет хорошо, но тут в клинике в сопровождении охраны появляется Шахов, неприятно взволнованный рождением сына-наследника, и невзначай бросает главврачу, что в случае чего он ему «ноги вырвет». Испуганный главврач решает, что сейчас не время для экспериментов и нужно взять процесс под личный контроль: врывается в палату, отстраняет Валерию, наводит суету, и в результате роды проходят не по плану. Чем именно они заканчиваются, из финала пилотной серии не очень понятно, но, как видно, ничем хорошим: в дальнейшем трейлер сериала обещает гнев Шахова и полицейское расследование. Главврач будет все валить на Валерию, от нее будут требовать подписать признание вины, а она будет бороться за свое честное имя.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных