«Дыши»: слышать тело

«Дыши»: слышать телоНа фестивале «Пилот» победил первый эпизод драмы про акушерку и врачебную ошибку
Валерия (Марина Александрова – «Екатерина», «Точка ноль») – востребованный московский акушер и специалист по естественным родам. Многие роженицы хотят попасть именно к ней, а главврач клиники (Иван Агапов – «Убить дракона») в своей сотруднице души не чает и ставит ее в пример молодым докторам: «Учись, пока Лера с нами!» Однажды в клинику обращается девушка Маша (Даша Верещагина – Алиса из «Сто лет тому вперед») – юная любовница влиятельного бизнесмена по фамилии Шахов (режиссер «Бумера» Петр Буслов), про которого нам сразу сообщают, что его гнева нужно бояться. Плод у Маши расположен вниз ногами (тазовое предлежание), но она твердо намерена рожать без кесарева, чтобы не портить шрамами красивое тело. Валерия обещает, что постарается провести роды естественным путем и только в крайнем случае прибегнет к хирургическому вмешательству.
В судьбоносный день поначалу все идет хорошо, но тут в клинике в сопровождении охраны появляется Шахов, неприятно взволнованный рождением сына-наследника, и невзначай бросает главврачу, что в случае чего он ему «ноги вырвет». Испуганный главврач решает, что сейчас не время для экспериментов и нужно взять процесс под личный контроль: врывается в палату, отстраняет Валерию, наводит суету, и в результате роды проходят не по плану. Чем именно они заканчиваются, из финала пилотной серии не очень понятно, но, как видно, ничем хорошим: в дальнейшем трейлер сериала обещает гнев Шахова и полицейское расследование. Главврач будет все валить на Валерию, от нее будут требовать подписать признание вины, а она будет бороться за свое честное имя.