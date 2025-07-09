Беспроигрышное вложение

Растет средний возраст женщин, родивших первого ребенка, – он достиг 29,8 года (самый низкий в Болгарии – 26,9 года, самый высокий в Италии – 31,8 года). В начале 1980-х гг. средний возраст рождения первого ребенка в этом макрорегионе составлял 25 лет, в 2000-х гг. уже 27, а в 2023 г. – 29,7. В странах Северной Европы показатели выше: Швеция – около 30 лет, Дания – около 29 лет, Финляндия – около 28 лет.