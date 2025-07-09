Беспроигрышное вложение

Беспроигрышное вложениеКак власти по всему миру борются за рождаемость в своих странах
Наверное, самой популярной наукой в политике является демография. Нет ни одной страны в мире, где бы не обсуждали отдельные ее аспекты.
Для африканских стран в фокусе внимания прежде всего высокая рождаемость и смертность детского населения, перемещение населения из-за бедности и войн. Для Южной Америки – миграция в США и снижение уровня рождаемости, низкая плотность населения. Для Юго-Восточной Азии (за исключением Китая) – хорошие показатели демографии и при этом бедность.
Статистика: рожают позже
Развитые страны озабочены вопросами падения рождаемости и необходимостью искать дополнительные трудовые ресурсы для поддержания темпов экономического роста собственных экономик. Например, средний уровень рождаемости в странах Европейского союза составил, по данным Евростата, 1,38 ребенка. Разброс по странам достаточно большой: самый высокий показатель фиксировался в Болгарии – 1,81, а самый низкий на Мальте – 1,06 ребенка на одну женщину.
Растет средний возраст женщин, родивших первого ребенка, – он достиг 29,8 года (самый низкий в Болгарии – 26,9 года, самый высокий в Италии – 31,8 года). В начале 1980-х гг. средний возраст рождения первого ребенка в этом макрорегионе составлял 25 лет, в 2000-х гг. уже 27, а в 2023 г. – 29,7. В странах Северной Европы показатели выше: Швеция – около 30 лет, Дания – около 29 лет, Финляндия – около 28 лет.