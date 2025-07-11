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«Русские дикие»: «прививка дерзости»

На выставке в Музее русского импрессионизма показан диалог французских фовистов и российских мастеров
Анна Нехаева , критик

Новая выставка в Музее русского импрессионизма посвящена раннему русскому авангарду в контексте французского фовизма: как отечественные мастера, переосмыслив творчество зарубежных коллег, выработали самостоятельный художественный язык, заложив основу для будущих авангардных направлений. Интересен не только состав экспонатов – более 100 работ, но и визуальное воплощение выставки. В центре зала сооружена своеобразная клетка для французских мастеров – на ее решетках висят картины основоположников фовизма Анри Матисса, Андре Дерена, а также Анри Ле Фоконье и Луи Вальта. Таким образом создатели экспозиции обыгрывают метафору – «дикие», которую французские критики начала XX в. придумали для описания нового движения в искусстве.

Это произошло в 1905 г. на Осеннем салоне в Гран-Пале, где было представлено множество произведений Матисса, Альбера Марке и ряда учеников Гюстава Моро, стилистически близких друг к другу. Их работы шокировали публику того времени: они удивляли буйством красок и эмоциональной выразительностью. В картинах мастера пренебрегали всеми возможными правилами композиции, перспективы, цвета. Художники комбинировали контрастные оттенки, нивелировали перспективу, отказались от традиционной светотеневой моделировки. Они полагались на свои чувства и эмоции и, словно перешагивая рамы, через полотна обращались напрямую к зрителям, вторгались в их личное пространство. Журналист Луи Воксель, впервые увидев эти работы, которые выставлялись в одном зале с классической скульптурой, сказал, что «это [скульптура] – Донателло среди диких зверей». «Дикий» по-французски звучит как fauve, объединение получило название «фовизм».

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