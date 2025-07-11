«Русские дикие»: «прививка дерзости»

Это произошло в 1905 г. на Осеннем салоне в Гран-Пале, где было представлено множество произведений Матисса, Альбера Марке и ряда учеников Гюстава Моро, стилистически близких друг к другу. Их работы шокировали публику того времени: они удивляли буйством красок и эмоциональной выразительностью. В картинах мастера пренебрегали всеми возможными правилами композиции, перспективы, цвета. Художники комбинировали контрастные оттенки, нивелировали перспективу, отказались от традиционной светотеневой моделировки. Они полагались на свои чувства и эмоции и, словно перешагивая рамы, через полотна обращались напрямую к зрителям, вторгались в их личное пространство. Журналист Луи Воксель, впервые увидев эти работы, которые выставлялись в одном зале с классической скульптурой, сказал, что «это [скульптура] – Донателло среди диких зверей». «Дикий» по-французски звучит как fauve, объединение получило название «фовизм».