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«Карл Брюллов»: гений места

Выставка к 225-летию мастера демонстрирует, как художник искал свой почерк в Италии и России
Анна Нехаева , критик

Карла Брюллова уже при жизни называли Карл Великий, его картины вызывали восторг и восхищение на выставках, получали награды за мастерство и новаторство. А портреты, выполненные художником, привлекали многочисленных заказчиков естественностью исполнения, колористическими решениями и выигрышной композицией. Новая выставка в Третьяковской галерее на Крымском Валу, приуроченная к 225-летию мастера, состоит из трех тематических частей. Каждая посвящена определенному городу – Риму, Москве и Петербургу, которые сформировали Брюллова как личность, оказали влияние и обогащали его творчество. Яркими примерами эволюции мастера стали центральные экспонаты – картина «Последний день Помпеи» (1833 г., впервые за четверть века демонстрируется в Москве) и монументальная работа «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839–1843 гг.).

Брюллов, родившийся в художественной династии гугенотского происхождения, обучался у отца, мастера орнаментальной скульптуры и миниатюрной живописи, резчика по дереву и гравера Павла Брюлло. После окончания Академии художеств Брюллову представилась возможность отправиться в зарубежную поездку. С итальянского периода творчества художника и начинается экспозиция. В разделе, посвященном Риму, показано, как художник оттачивал навыки светотеневых контрастов, искал живописные средства для наилучшего, реалистичного изображения природы, людей и их быта.

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