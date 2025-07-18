«Карл Брюллов»: гений места

Карла Брюллова уже при жизни называли Карл Великий, его картины вызывали восторг и восхищение на выставках, получали награды за мастерство и новаторство. А портреты, выполненные художником, привлекали многочисленных заказчиков естественностью исполнения, колористическими решениями и выигрышной композицией. Новая выставка в Третьяковской галерее на Крымском Валу, приуроченная к 225-летию мастера, состоит из трех тематических частей. Каждая посвящена определенному городу – Риму, Москве и Петербургу, которые сформировали Брюллова как личность, оказали влияние и обогащали его творчество. Яркими примерами эволюции мастера стали центральные экспонаты – картина «Последний день Помпеи» (1833 г., впервые за четверть века демонстрируется в Москве) и монументальная работа «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839–1843 гг.).