«Путешествие на солнце и обратно»: полеты во сне и наяву

Например, одним ярким детским переживанием, которое определило жизнь Руслана. В 1986 г., когда он был совсем ребенком, отец-катала (Кирилл Полухин – «Дурак») взял его с собой на свадьбу сына крупного криминального авторитета. Там герой увидел невесту (Мария Мацель – «ЮЗЗЗ») и влюбился так, что ее образ неизгладимо отпечатался в его памяти, а их встреча у ночного озера с тех пор невольно воспринимается им как его собственная мистическая свадьба. Возможно, когда-нибудь Руслан встретит ее снова, но пока он нашел ее на страницах старой детской книжки – сказочная царевна, изображенная на иллюстрации, действительно похожа на ту самую невесту. Впрочем, это не единственная его находка. В книге про красноармейцев он отыскал Алика и Митю. А в книге с венгерскими сказками нарисованы буквально Химоз и Ласло, который из-за этого сходства и получил свое прозвище. Даже психиатр Эдуард Петрович (Олег Рязанцев – «Мерзлая земля») удивился совпадению и сказал, что Юнг описывал такие вещи термином «синхроничность».