«Путешествие на солнце и обратно»: полеты во сне и наяву

«Путешествие на солнце и обратно»: полеты во сне и наявуНа Start начал выходить сериал Романа Михайлова о любви, способной победить смерть
Середина 90-х. Руслан (Олег Чугунов – «Черная весна») живет насыщенной жизнью 18-летнего гопника из депрессивного моногородка, в котором закрылся единственный завод. Ходит на дискотеки, занимается боксом, зависает в заброшенной квартире с друзьями – рассудительным Аликом (Лев Зулькарнаев – «Слово пацана»), витальным Митей (Чингиз Гараев – «Слово пацана») и придурковатым Химозом (Арсений Касперович – «Охотники за призраком»). Но самый близкий его друг – тихий чудак по прозвищу Ласло (Марк Эйдельштейн – «Анора»), периодически попадающий в психиатрическую больницу: с ним можно поделиться самым сокровенным – тем, что остальные вряд ли поймут.
Например, одним ярким детским переживанием, которое определило жизнь Руслана. В 1986 г., когда он был совсем ребенком, отец-катала (Кирилл Полухин – «Дурак») взял его с собой на свадьбу сына крупного криминального авторитета. Там герой увидел невесту (Мария Мацель – «ЮЗЗЗ») и влюбился так, что ее образ неизгладимо отпечатался в его памяти, а их встреча у ночного озера с тех пор невольно воспринимается им как его собственная мистическая свадьба. Возможно, когда-нибудь Руслан встретит ее снова, но пока он нашел ее на страницах старой детской книжки – сказочная царевна, изображенная на иллюстрации, действительно похожа на ту самую невесту. Впрочем, это не единственная его находка. В книге про красноармейцев он отыскал Алика и Митю. А в книге с венгерскими сказками нарисованы буквально Химоз и Ласло, который из-за этого сходства и получил свое прозвище. Даже психиатр Эдуард Петрович (Олег Рязанцев – «Мерзлая земля») удивился совпадению и сказал, что Юнг описывал такие вещи термином «синхроничность».