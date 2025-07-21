Российские ценные бумаги заждались инвесторов

Текущая налоговая система создает парадоксальную ситуацию для частных инвесторов. Представьте: вы купили акции на IPO по 100 руб., в первый день торгов их цена выросла до 120 руб. и вам начисляют НДФЛ с «материальной выгоды» в 20 руб., даже если через месяц бумага упадет до 90 руб. Эта норма, действующая с 2024 г., уже вызвала волну обсуждений среди инвесторов, участвующих в IPO крупных компаний, и серьезную обеспокоенность профессионального сообщества, включая НАУФОР. Многие участники рынка считают, что такой подход несправедлив, поскольку он наказывает за краткосрочный рост цены, не учитывая реальные убытки при последующем падении котировок.