Российские ценные бумаги заждались инвесторов

Российские ценные бумаги заждались инвесторовПомогут ли налоговые стимулы перезапустить фондовый рынок
Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 октября 2025 г. определить налоговые стимулы для физических лиц, покупающих акции при первичных и вторичных размещениях. Это решение приходит в критический момент: капитализация российского фондового рынка составляет лишь 26,6% ВВП, при этом целевой показатель, установленный президентом, – 66% от ВВП к 2030 г. Задача амбициозная, особенно на фоне текущих вызовов, включая ограниченный доступ к международным рынкам капитала и необходимость развития внутренних источников финансирования. Новые налоговые льготы могут стать катализатором, который кардинально изменит ландшафт IPO и SPO в России, привлекая на рынок как розничных, так и институциональных инвесторов.
Текущая налоговая система создает парадоксальную ситуацию для частных инвесторов. Представьте: вы купили акции на IPO по 100 руб., в первый день торгов их цена выросла до 120 руб. и вам начисляют НДФЛ с «материальной выгоды» в 20 руб., даже если через месяц бумага упадет до 90 руб. Эта норма, действующая с 2024 г., уже вызвала волну обсуждений среди инвесторов, участвующих в IPO крупных компаний, и серьезную обеспокоенность профессионального сообщества, включая НАУФОР. Многие участники рынка считают, что такой подход несправедлив, поскольку он наказывает за краткосрочный рост цены, не учитывая реальные убытки при последующем падении котировок.