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Где Россия и Америка действительно могут найти общие интересы

Экономические пересечения есть как минимум в энергетике
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

Еще в ходе избирательной кампании Дональд Трамп представлял программу развития традиционной энергетики с опорой на невозобновляемые энергоресурсы (НВЭР). Слоган «Бури, детка, бури!» в сочетании с лозунгом «Сделаем Америку снова великой!» и стремлением добиться «американского энергетического доминирования» недвусмысленно давал понять, что США при Трампе будут добиваться поставленных целей, в частности мирового энергетического лидерства на всех фронтах, игнорируя любые национальные интересы, кроме собственных. Тем не менее в нашей стране на разных уровнях вплоть до самых высоких с начала 2025 г. не прекращаются размышления и публичные высказывания на тему поиска взаимных интересов США и РФ в энергетической сфере.

Всерьез (по крайней мере, именно такое складывается впечатление) в «аналитических» и «политических» кругах обсуждались и продолжают обсуждаться опросы возможного возврата российского газа в Европу в случае перехода под контроль США газотранспортной инфраструктуры экспортных российских поставок. В этом контексте упоминают инициативу американского инвестора Стивена Линча в отношении «Северного потока – 2», инициативу инвестфонда Elliott Investment Management в отношении газотранспортной системы Болгарии, включающей газопровод «Балканский поток» – сухопутное продолжение морского «Турецкого потока», а также возможное включение ГТС Украины в периметр так называемой ресурсной сделки США – Украина.

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