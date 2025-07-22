Где Россия и Америка действительно могут найти общие интересы

Еще в ходе избирательной кампании Дональд Трамп представлял программу развития традиционной энергетики с опорой на невозобновляемые энергоресурсы (НВЭР). Слоган «Бури, детка, бури!» в сочетании с лозунгом «Сделаем Америку снова великой!» и стремлением добиться «американского энергетического доминирования» недвусмысленно давал понять, что США при Трампе будут добиваться поставленных целей, в частности мирового энергетического лидерства на всех фронтах, игнорируя любые национальные интересы, кроме собственных. Тем не менее в нашей стране на разных уровнях вплоть до самых высоких с начала 2025 г. не прекращаются размышления и публичные высказывания на тему поиска взаимных интересов США и РФ в энергетической сфере.