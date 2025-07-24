Ведомости&

Слишком прозрачный мирПочему резидентская виза Эмиратов больше не является пропуском в налоговую гавань
Эпоха финансовой анонимности ушла в прошлое: даже такие юрисдикции, как ОАЭ, традиционно воспринимавшиеся как «налоговая гавань», сегодня участвуют в глобальной системе автоматического обмена финансовой информацией. Наличие Emirates ID или вида на жительство больше не гарантия конфиденциальности: ключевым становится статус налогового резидентства, подтвержденный официально.
В последние месяцы участились случаи, когда российские налоговые органы направляют запросы о предоставлении пояснений и документов по зарубежным счетам, открытым в ОАЭ. Причина – автоматический обмен финансовой информацией (CRS), в рамках которого налоговые службы разных стран обмениваются данными по банковским счетам налогоплательщиков.
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