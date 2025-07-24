Ведомости&

Эпоха финансовой анонимности ушла в прошлое: даже такие юрисдикции, как ОАЭ, традиционно воспринимавшиеся как «налоговая гавань», сегодня участвуют в глобальной системе автоматического обмена финансовой информацией. Наличие Emirates ID или вида на жительство больше не гарантия конфиденциальности: ключевым становится статус налогового резидентства, подтвержденный официально.