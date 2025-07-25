«Красная Москва»: вековой шлейф

Создание духов «Красная Москва» с тонким, теплым ароматом и ноткой флердоранжа овеяно легендами. Одна из них гласит, что изначально запах под названием «Любимый букет Императрицы» был создан для Марии Федоровны компанией «Брокар и Ко». Французский предприниматель и парфюмер Генрих Брокар, чей завод располагался в Москве, приурочил подарок к празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 г. А после революции состав духов был изменен. Другие уверены, что прототип «Красной Москвы» придумал парфюмер Огюст-Мишель, а после национализации фабрики «Брокар и Ко», получившей название «Новая заря», заново «пересобрал» композицию, немного приблизив ее звучание к продукции брокаровского бренда.