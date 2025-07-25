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«Красная Москва»: вековой шлейф

На выставке в Центре «Зотов» рассказывается о Москве 1920–1930-х гг. через призму ароматов, живописи и инсталляций
Анна Нехаева , критик

Выставка «Красная Москва. Женщина в большом городе» посвящена вековому юбилею знаменитого парфюма, а также Москве, которая в 1920–1930-х гг. стремительно трансформировалась. Центральное место среди 200 экспонатов – картин Юрия Пименова, Константина Юона, Александра Монина, винтажных аксессуаров, декоративно-прикладного искусства – занимают ольфакторные (ориентированные на восприятие запахов и ароматов) инсталляции.

Создание духов «Красная Москва» с тонким, теплым ароматом и ноткой флердоранжа овеяно легендами. Одна из них гласит, что изначально запах под названием «Любимый букет Императрицы» был создан для Марии Федоровны компанией «Брокар и Ко». Французский предприниматель и парфюмер Генрих Брокар, чей завод располагался в Москве, приурочил подарок к празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 г. А после революции состав духов был изменен. Другие уверены, что прототип «Красной Москвы» придумал парфюмер Огюст-Мишель, а после национализации фабрики «Брокар и Ко», получившей название «Новая заря», заново «пересобрал» композицию, немного приблизив ее звучание к продукции брокаровского бренда.

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