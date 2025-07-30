Стоит напомнить, что термин «коллаборационист» некогда занимал весьма видное место в лексиконе национал-социалистов. При этом следовало бы также отметить, что в мае 2019 г. этот же самый президент Австрии на встрече в Сочи лично вручил президенту Путину приглашение принять участие в качестве почетного гостя Зальцбургского фестиваля летом 2020 г., в год, когда отмечалось столетие со дня его основания. Австрийские организаторы мероприятия радостно объявили тогда, что главным гостем фестиваля станет именно Россия. Австрийцы жадно потирали руки: ведь ожидалось, что главными спонсорами фестиваля выступят российские компании, в частности «Газпром».