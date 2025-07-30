Ненависть вместо музыкиЗальцбургский фестиваль как сцена для русофобской драмы
На днях в Австрии начинается знаменитый Зальцбургский фестиваль. Однако вопреки намерениям его отцов-основателей, которые в далеком 1920 году ставили перед собой задачу добиться примирения народов, воевавших друг с другом в 1914–1918 гг., на фестивале 2025 г. Россия будет представлена его организаторами в образе врага. И это уже становится традицией.
В субботу фестиваль откроется выступлением Энн Эпплбаум, американского историка и супруги министра иностранных дел Польши Радека Сикорского. Как и в предыдущие годы, это будет политизированная речь, в которой Россия будет подвергаться ожесточенным словесным нападкам. Кстати, в далеком прошлом г-жа Эпплбаум успела поработать в Москве в качестве журналистки и с тех пор из-под ее пера в основном выходят исполненные ненависти злобные тексты о политике России и о российском обществе.
Как и в предыдущие годы, специально подобранная аудитория из ведущих политиков и предпринимателей из разных городов Германии и Австрии от Берлина до Вены будет горячо аплодировать каждой критической тираде в адрес Москвы. Так, «звездной» гостьей летнего фестиваля 2024 г. стала Нина Хрущева, правнучка бывшего лидера КПСС Никиты Хрущева. Ее прошлогодняя речь состояла из набора пустых фраз и стенаний по поводу того, как в России все ужасно.
Еще летом 2022 г. федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен выступил с гневной речью в адрес президента России Владимира Путина, объявив, что «каждый, кто критикует санкции, является путинским коллаборационистом». Его словам восторженно рукоплескала аудитория. А руководители ряда немецких компаний, нажившие в России целые состояния, молча ему подхлопывали.
Стоит напомнить, что термин «коллаборационист» некогда занимал весьма видное место в лексиконе национал-социалистов. При этом следовало бы также отметить, что в мае 2019 г. этот же самый президент Австрии на встрече в Сочи лично вручил президенту Путину приглашение принять участие в качестве почетного гостя Зальцбургского фестиваля летом 2020 г., в год, когда отмечалось столетие со дня его основания. Австрийские организаторы мероприятия радостно объявили тогда, что главным гостем фестиваля станет именно Россия. Австрийцы жадно потирали руки: ведь ожидалось, что главными спонсорами фестиваля выступят российские компании, в частности «Газпром».