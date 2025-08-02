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Главная / Мнения /

Смысл красоты

Что движет российскую бьюти-индустрию
Наталья Делло , генеральный директор Avon Россия

За последние несколько лет российский рынок красоты пережил кардинальные изменения. Уход ряда международных брендов, волна новых локальных игроков, стремительный рост микробрендов, запуск косметических линий от блогеров, технологических стартапов, фармацевтов и даже гастрономов – все это создало одновременно и избыточное предложение, и высокий уровень «шума».

С 2020 по 2023 гг. в России было зарегистрировано почти 2000 новых производителей косметики, и, по прогнозам, рынок вырастет еще более чем на 10% в 2025 г. Но этот рост – не только количественный. Он означает, что покупатель стал избирательнее, осознаннее и критичнее. Просто «быть на полке» или иметь узнаваемое имя уже недостаточно. Сегодня даже крупным международным брендам нужно заново объяснять, зачем они здесь.

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