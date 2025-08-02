Смысл красоты

С 2020 по 2023 гг. в России было зарегистрировано почти 2000 новых производителей косметики, и, по прогнозам, рынок вырастет еще более чем на 10% в 2025 г. Но этот рост – не только количественный. Он означает, что покупатель стал избирательнее, осознаннее и критичнее. Просто «быть на полке» или иметь узнаваемое имя уже недостаточно. Сегодня даже крупным международным брендам нужно заново объяснять, зачем они здесь.