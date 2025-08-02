Почему отпуска продолжают «сгорать»Как работники лишаются компенсации неиспользованных отпусков
Согласно ст. 122 Трудового кодекса оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Лишь в исключительных случаях, когда предоставление отпуска в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. В этом случае отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется (ст. 124 ТК).
Предоставление отпусков — обязанность работодателя, он должен обеспечить своевременное использование отпусков работниками. Для этого необходимо ежегодно утверждать график отпусков. График обязателен как для работника, так и для работодателя (ст. 123 ТК). При этом работодатель в общем случае не обязан интересоваться пожеланиями работников по времени использования ими отпуска. Учесть он должен лишь мнение представительного органа работников (при его наличии). Лишь для отдельных категорий работников (несовершеннолетние, ветераны, почетные доноры и т. д.) предполагается исключение на этот счет. Но даже если работник не высказывал желания выйти в отпуск, работодатель должен предоставить его в конце рабочего года.