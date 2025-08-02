Почему отпуска продолжают «сгорать»

Предоставление отпусков — обязанность работодателя, он должен обеспечить своевременное использование отпусков работниками. Для этого необходимо ежегодно утверждать график отпусков. График обязателен как для работника, так и для работодателя (ст. 123 ТК). При этом работодатель в общем случае не обязан интересоваться пожеланиями работников по времени использования ими отпуска. Учесть он должен лишь мнение представительного органа работников (при его наличии). Лишь для отдельных категорий работников (несовершеннолетние, ветераны, почетные доноры и т. д.) предполагается исключение на этот счет. Но даже если работник не высказывал желания выйти в отпуск, работодатель должен предоставить его в конце рабочего года.