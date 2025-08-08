«Наследники» Конрада и Форда: понаехали из другого измерения

«Наследники» Конрада и Форда: понаехали из другого измеренияВ раннем романе автора «Сердца тьмы» пришельцы проникают в британскую элиту
Молодой писатель в кризисе Артур знакомится в Кентерберийском соборе с прекрасной незнакомкой. Она ехидно улыбнулась, когда экскурсовод стал расхваливать особенно отвратительные образчики недавней реставрации, и парень, увидев родственную душу, подошел поддержать: «Действительно, ужасная гипсовая лепнина». Слово за слово – и вот они уже гуляют по живописным местам. Красавица говорит на английском безупречно, но с каким-то нездешним акцентом – и нет, она не из США. А «родом из Четвертого измерения». Это не шутка, все серьезно. Обитатели этого измерения, существа практичные и хваткие, намерены унаследовать Землю, и вторжение уже началось – она здесь такая не одна.
Артур воспринял все как глупый розыгрыш и свел к шутке. Уже на следующий день он встретит незнакомку вновь, причем в доме своего высокопоставленного друга – и девушку представят... как двоюродную сестру самого Артура. «Моя сестра скончалась много лет назад, – сказал Артур, когда они остались наедине. – Впрочем, если тебе так хочется быть чьей-то сестрой...» «Хочется, мне же нужно место в этом мире», – невозмутимо приняла подарок пришелица. Артур даже не мог себе объяснить, почему в принципе готов согласиться на все, что бы ни предложила эта наглая девица.