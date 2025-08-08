«Наследники» Конрада и Форда: понаехали из другого измерения

Артур воспринял все как глупый розыгрыш и свел к шутке. Уже на следующий день он встретит незнакомку вновь, причем в доме своего высокопоставленного друга – и девушку представят... как двоюродную сестру самого Артура. «Моя сестра скончалась много лет назад, – сказал Артур, когда они остались наедине. – Впрочем, если тебе так хочется быть чьей-то сестрой...» «Хочется, мне же нужно место в этом мире», – невозмутимо приняла подарок пришелица. Артур даже не мог себе объяснить, почему в принципе готов согласиться на все, что бы ни предложила эта наглая девица.