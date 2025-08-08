Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Наследники» Конрада и Форда: понаехали из другого измерения

В раннем романе автора «Сердца тьмы» пришельцы проникают в британскую элиту
Николай Корнацкий , критик

Молодой писатель в кризисе Артур знакомится в Кентерберийском соборе с прекрасной незнакомкой. Она ехидно улыбнулась, когда экскурсовод стал расхваливать особенно отвратительные образчики недавней реставрации, и парень, увидев родственную душу, подошел поддержать: «Действительно, ужасная гипсовая лепнина». Слово за слово – и вот они уже гуляют по живописным местам. Красавица говорит на английском безупречно, но с каким-то нездешним акцентом – и нет, она не из США. А «родом из Четвертого измерения». Это не шутка, все серьезно. Обитатели этого измерения, существа практичные и хваткие, намерены унаследовать Землю, и вторжение уже началось – она здесь такая не одна.

Артур воспринял все как глупый розыгрыш и свел к шутке. Уже на следующий день он встретит незнакомку вновь, причем в доме своего высокопоставленного друга – и девушку представят... как двоюродную сестру самого Артура. «Моя сестра скончалась много лет назад, – сказал Артур, когда они остались наедине. – Впрочем, если тебе так хочется быть чьей-то сестрой...» «Хочется, мне же нужно место в этом мире», – невозмутимо приняла подарок пришелица. Артур даже не мог себе объяснить, почему в принципе готов согласиться на все, что бы ни предложила эта наглая девица.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных