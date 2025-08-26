Трансформация под давлением

В истории дипломатии и международных отношений давление со стороны доминирующих держав нередко приводило к результатам, выгодным именно им, выдающимся акторам. Обладая превосходными военными и экономическими ресурсами, такие государства, как правило, располагают достаточными рычагами воздействия, чтобы вынуждать более слабых акторов к уступкам и подчинению их стратегическим целям. Как отмечал Фукидид в «Истории Пелопоннесской войны», «сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны». Это внеисторическая фиксация достаточно устойчивой динамики отношений между государствами.