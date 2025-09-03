Газета
Мнения

Проблемы, которые создают возможности

Новые горизонты российского бизнеса
Александр Шохин , президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Изменения во внешнеполитической архитектуре и глобальной экономике ставят вопрос о новом позиционировании российского бизнеса. Среди глобальных вызовов, которые в настоящее время наиболее негативно влияют на состояние мировой экономики, как показало совместное исследование Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), фонда «Росконгресс», Института исследований и экспертизы ВЭБ при участии «Ведомостей», около 60% респондентов выделили неустойчивость глобальной финансовой системы, рост масштаба и интенсивности ограничений на рынках товаров, капитала и технологий. Не менее важны и проблемы, связанные с сокращением эффективности функционирования международного права и международных институтов, с ростом экономического неравенства и масштабов международной и внутренней миграции, с ростом уязвимости экономической и гражданской инфраструктуры перед террористическими угрозами.

Если говорить о текущих ограничениях, то сейчас на первом месте для российского бизнеса проблемы, косвенно связанные с санкциями: сокращение спроса, недостаток оборотных средств и недоступность финансовых ресурсов, невозможность оснастить организацию новым оборудованием, новыми технологиями из-за ограничения импорта, условия поставки сырья и комплектующих, невозможность проведения платежей с зарубежными контрагентами, проблемы в сфере логистики.

Принято считать, что наша доля в мировом ВВП невелика, но многие наши компании занимают значительные доли в мире, иногда критические для функционирования глобальных цепочек поставок. Россия остается лидером на таких рынках, как, например, удобрения. И даже в сегменте ТЭКа нас не удалось полностью выдавить, несмотря на весь креатив «недружественных» государств, хотя бюджетные доходы санкции все-таки сократили.

Не стоит рассчитывать, что даже при нормализации отношений российским компаниям будут рады на рынках, откуда нас «выдавили». Конечно, и многим западным компаниям, ушедшим с российского рынка, будет сложно вернуться, место будет занято. Но факт остается фактом – возможностей для восстановления доходов на привычных для российских компаний рынках сейчас немного.

Возьмем наблюдающийся во многих странах переход к политике протекционизма и ужесточения требований к локализации производств. В таких условиях стимулы к технологической кооперации могут снижаться. При этом рынки закрываются не только от российских компаний, но и от китайских например.

Против нас играет механизм вторичных санкций, который может повысить осторожность при заключении контрактов с российскими компаниями. Даже дружественные страны могут опасаться увеличения таможенных тарифов со стороны США и иных санкционных реакций.

При этом перспективы экономической ситуации во многих странах, которые ранее выступали крупнейшими рынками, далеко не радужные, что может привести к снижению спроса на зарубежные товары. Опять-таки это не в чистом виде российский риск, он затрагивает всех крупнейших игроков на мировом рынке. Но ввиду санкций наши риски несколько выше.

Помимо проблем, которые нужно решать на наших внешних рубежах, не надо забывать и о внутренних слабостях, которые могут препятствовать укреплению позиций России на глобальных рынках. Хотя тенденция к снижению ключевой ставки крайне позитивная, пока цена заемных средств все равно остается высокой, и в части ближайшего заседания совета директоров Банка России нет уверенности, что «ключ» будет снижен. Российским компаниям придется конкурировать с производителями из других стран, которые могут предложить более низкие цены не только из-за масштаба производства, но и более низкой стоимости денег.

Уже упоминавшаяся недоступность современных технологий и оборудования может ограничить возможности для производства конкурентоспособной продукции, как и отсутствие резервов производственных мощностей у многих компаний, не говоря о дефиците квалифицированных кадров.

Негативно влияют на возможности для экспорта и сохраняющиеся проблемы с недостаточным развитием транспортной инфраструктуры, и проблемы с внешними расчетами (правда, здесь наблюдаются изменения к лучшему, особенно по сравнению с ситуацией года полтора-два назад).

Есть и основания для оптимизма. Мы видим укрепление на обломках «старой глобализации» региональных блоков и активизацию взаимодействия между такими блоками. Государством и институтами развития принимается ряд действенных мер для продвижения и укрепления позиций российских компаний на зарубежных рынках. Здесь бизнес отмечает эффективность российских зарубежных учреждений, требующих в ряде стран серьезного усиления.

Большие возможности на начальном этапе предоставляет субсидирование участия компаний в зарубежных выставках и проводимые Российским экспортным центром и фондом «Росконгресс» зарубежные бизнес-миссии. Ряд вопросов удается решить за счет активного вовлечения делового сообщества в работу двусторонних межправкомиссий и бизнес-форумов, приуроченных к государственным визитам: бизнес-форумы во Вьетнаме, Индонезии, Индии, бизнес-миссия в Мексику.

К сожалению, сегодня невозможно оценить реальную отдачу от этих мер – бизнес по понятным причинам предпочитает свои успехи держать в тишине. Но с уверенностью можно сказать, что проекты не только продвигаются, но и инициируются новые. Предприниматели активно пробивают для себя новые маршруты и формируют сеть новых партнеров.

Присутствие российского бизнеса в многосторонних форматах создает дополнительные преимущества – в частности, возможность быть в курсе последних тенденций и вносить лепту в формирование нового мирового порядка. В первую очередь это содействие интеграционным процессам в рамках ЕАЭС. В 2025 г. исполняется 10 лет не только договору о ЕАЭС, но и активной работе РСПП по развитию Евразийского союза. Из ряда конкретных результатов этой работы стоит выделить запуск механизма евразийского финансирования промышленной кооперации, которую необходимо распространять и на третьи страны, и участие в разработке Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2035 г. (Стратегия-2035). Ведется активная работа и на внешнем периметре евразийской интеграции. Здесь можно выделить соглашения о свободной торговле с ОАЭ, Ираном, Монголией, активизация таких переговоров с Индией.

Нам есть что предложить миру, поэтому в следующие 10 лет, по мнению российских компаний, значимо возрастет интерес зарубежных партнеров к сотрудничеству с Россией в таких областях, как научные исследования и разработки, недвижимость, медицина и здравоохранение, производство материалов, машин и оборудования. Повысится привлекательность российских информационных технологий и ПО. Развивающиеся страны готовы не просто покупать отдельные IT-продукты, они рассматривают возможности инсталляции готовых цифровых систем и платформ, уже внедренных в России, – таких как «Госуслуги», «Работа России» и др. Еще одно интересное направление – цифровые финансовые активы. Они рассматриваются как один из эффективных способов защитить российский бизнес на международном рынке. Пока бизнес присматривается к обоим вариантам – и цифровым национальным валютам, и криптовалютам. Цифровые финансовые активы продолжают набирать обороты. На сегодняшний день насчитывается около 2000 выпусков, а объем рынка достиг уже 1 трлн руб. Структура рынка смещается от единичных кейсов к регулярным крупным размещениям. Наибольшая доля размещений осуществляется на платформах операторов информационных систем, являющихся банками, а также на платформах финтех-компаний и биржевой инфраструктуры. В настоящее время Банк России ведет большую работу по развитию регулирования рынка ЦФА для повышения качества раскрытия информации и минимизации рисков для розничных инвесторов.

Новые технологии – всегда новые рынки и новые возможности, поэтому нам необходимо сегодня сделать правильные ставки, чтобы дать российскому бизнесу новые плацдармы на глобальном рынке взамен утерянных. А бизнес, особенно российский, всегда оптимистичен даже в самой непростой экономической ситуации. Дилемма «проблемы или возможности» всегда решается им в пользу возможностей.

