Проблемы, которые создают возможности

Нам есть что предложить миру, поэтому в следующие 10 лет, по мнению российских компаний, значимо возрастет интерес зарубежных партнеров к сотрудничеству с Россией в таких областях, как научные исследования и разработки, недвижимость, медицина и здравоохранение, производство материалов, машин и оборудования. Повысится привлекательность российских информационных технологий и ПО. Развивающиеся страны готовы не просто покупать отдельные IT-продукты, они рассматривают возможности инсталляции готовых цифровых систем и платформ, уже внедренных в России, – таких как «Госуслуги», «Работа России» и др. Еще одно интересное направление – цифровые финансовые активы. Они рассматриваются как один из эффективных способов защитить российский бизнес на международном рынке. Пока бизнес присматривается к обоим вариантам – и цифровым национальным валютам, и криптовалютам. Цифровые финансовые активы продолжают набирать обороты. На сегодняшний день насчитывается около 2000 выпусков, а объем рынка достиг уже 1 трлн руб. Структура рынка смещается от единичных кейсов к регулярным крупным размещениям. Наибольшая доля размещений осуществляется на платформах операторов информационных систем, являющихся банками, а также на платформах финтех-компаний и биржевой инфраструктуры. В настоящее время Банк России ведет большую работу по развитию регулирования рынка ЦФА для повышения качества раскрытия информации и минимизации рисков для розничных инвесторов.