«Кабала святош»: цирк, но не только

«Кабала святош»: цирк, но не толькоЮрий Квятковский выпустил в МХТ театральный блокбастер по булгаковской пьесе с Константином Хабенским и Николаем Цискаридзе
Новый театральный сезон МХТ имени А. П. Чехова начал громкой премьерой – булгаковской «Кабалой святош». Подогревать интерес к предстоящей премьере театр стал еще летом – в сатирическим видеоролике, разошедшемся по сети, Константин Хабенский демонстрирует «перчатки безопасных аплодисментов» и обещает выпустить «скотч для смеха». Добавьте к знаковой пьесе о взаимоотношениях власти и художника драматический дебют Николая Цискаридзе (выдающийся артист балета и педагог играет Короля-Солнце), самого худрука в роли Мольера, зрелищную режиссуру Юрия Квятковского и нарядную сценографию Николая Симонова. Судя по тому, что билетов нет ни на одну объявленную дату, спектакль заинтересовал массового зрителя, для удовольствия которого здесь явно сделано все. И даже больше.
«Кабалу святош» Михаил Булгаков написал специально для Московского Художественного театра в конце 1920-х гг., спектакль выпускался пять долгих лет, был сыгран семь раз и внезапно закрыт. Причина? Формальная – статья в газете «Правда» под броским названием «Внешний блеск и фальшивое содержание». Реальная – бросающаяся в глаза узнаваемость современных Булгакову реалий диктаторского режима и прямые параллели между автором и его героем (положение приближенного к власти гения было хорошо знакомо не только автору «Тартюфа», но и самому Булгакову).