«Кабала святош»: цирк, но не только

Новый театральный сезон МХТ имени А. П. Чехова начал громкой премьерой – булгаковской «Кабалой святош». Подогревать интерес к предстоящей премьере театр стал еще летом – в сатирическим видеоролике, разошедшемся по сети, Константин Хабенский демонстрирует «перчатки безопасных аплодисментов» и обещает выпустить «скотч для смеха». Добавьте к знаковой пьесе о взаимоотношениях власти и художника драматический дебют Николая Цискаридзе (выдающийся артист балета и педагог играет Короля-Солнце), самого худрука в роли Мольера, зрелищную режиссуру Юрия Квятковского и нарядную сценографию Николая Симонова. Судя по тому, что билетов нет ни на одну объявленную дату, спектакль заинтересовал массового зрителя, для удовольствия которого здесь явно сделано все. И даже больше.