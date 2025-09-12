Газета
Главная / Мнения /

В США все только начинается

Как разгорается холодная гражданская война
Георгий Асатрян , замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Политические события в Соединенных Штатах только набирают обороты: все еще впереди и все только начинается. Убийство яркого, амбициозного и популярного трамписта – сигнал самому хозяину Овального кабинета. Ничего удивительного в убийстве нет. В Америке и на всем Западе идет холодная гражданская война. Трамписты-консерваторы воюют с либералами-глобалистами и поддерживающим их deep state, глубинным государством. Конфликт этот имеет глубоко идеологические корни и по сути рассматривается его участниками как экзистенциальный.

Накануне в ходе политической акции в кампусе университета в штате Юта был убит Чарли Кирк. Политик получил ранение в шею и был направлен в больницу. Вскоре он скончался от ранений. Примечательно, что сообщил о смерти политика сам президент Дональд Трамп. Чарли Кирк был лидером молодежной крыла трампистов и создателем MAGA-организации Turning Point. Консервативный активист был ярым сторонником Трампа, активно выступал в его поддержку, имел серьезный медиаресурс и базу поддержки, особенно среди молодого поколения белых южных американцев.

