В США все только начинается

Политические события в Соединенных Штатах только набирают обороты: все еще впереди и все только начинается. Убийство яркого, амбициозного и популярного трамписта – сигнал самому хозяину Овального кабинета. Ничего удивительного в убийстве нет. В Америке и на всем Западе идет холодная гражданская война. Трамписты-консерваторы воюют с либералами-глобалистами и поддерживающим их deep state, глубинным государством. Конфликт этот имеет глубоко идеологические корни и по сути рассматривается его участниками как экзистенциальный.