«Мой друг Лапшин»: шепоты и крики

«Мой друг Лапшин»: шепоты и крикиВ Александринке поставили спектакль по культовому фильму Алексея Германа
Новый сезон Александринский театр открыл тихой премьерой Елены Павловой. В основу лег не только всем известный фильм самого загадочного кинорежиссера страны, экспериментатора и новатора Алексея Германа, но и повесть Юрия Германа «Лапшин». Поисковая постановка рассчитана на глубокую интеллектуальную работу как актеров, так и зрителей. Но германовский метод гиперреализма переосмыслен и присвоен Павловой таким образом, что сопротивляться медитативному обаянию ее премьеры решительно невозможно.
Режиссерский почерк Павловой, многократного номинанта «Золотой маски» и основателя «Независимого театрального проекта», далек от мейнстрима. Окончив Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге по специальности «режиссура музыкального театра», она делает ставку на музыкальную драматургию, эксперименты в жанре саундрамы и сложные интонационные конструкции. Нарратив и исторический контекст ей интересны постольку-поскольку, гораздо больше внимания она уделяет второму, третьему, четвертому плану. Уравнивает их в правах, делая важным самое неважное вроде звука шагов, невнятного шепота, беззвучного крика, обрывков мелодии или тиканья часов.