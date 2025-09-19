«Мой друг Лапшин»: шепоты и крики

Новый сезон Александринский театр открыл тихой премьерой Елены Павловой. В основу лег не только всем известный фильм самого загадочного кинорежиссера страны, экспериментатора и новатора Алексея Германа, но и повесть Юрия Германа «Лапшин». Поисковая постановка рассчитана на глубокую интеллектуальную работу как актеров, так и зрителей. Но германовский метод гиперреализма переосмыслен и присвоен Павловой таким образом, что сопротивляться медитативному обаянию ее премьеры решительно невозможно.