«Чуковский»: тень Гамлета

Сказкам «Доктор Айболит» и «Бармалей» Корнея Чуковского в 2025 г. исполнилось 100 лет, это событие взволновало режиссера Савву Савельева, решившего поставить спектакль про их автора. Отнюдь не про «доброго дедушку-сказочника» (хотя и про него тоже), но про измученного, затравленного интеллектуала-самоучку, чьи детские произведения запрещали, введя в обиход термин «чуковщина». На роль, требующую колоссальных внутренних и физических затрат, Савельев выбрал Данилу Козловского. И даже если с режиссерскими решениями кто-то не согласится, от актерских в исполнении заслуженного артиста РФ, вероятно, зрители придут в восторг.