Главная / Мнения /

«Чуковский»: тень Гамлета

Данила Козловский вернулся на театральную сцену в роли главного сказочника СССР
Наталья Витвицкая , критик

Сказкам «Доктор Айболит» и «Бармалей» Корнея Чуковского в 2025 г. исполнилось 100 лет, это событие взволновало режиссера Савву Савельева, решившего поставить спектакль про их автора. Отнюдь не про «доброго дедушку-сказочника» (хотя и про него тоже), но про измученного, затравленного интеллектуала-самоучку, чьи детские произведения запрещали, введя в обиход термин «чуковщина». На роль, требующую колоссальных внутренних и физических затрат, Савельев выбрал Данилу Козловского. И даже если с режиссерскими решениями кто-то не согласится, от актерских в исполнении заслуженного артиста РФ, вероятно, зрители придут в восторг.

Савельев – личность в культурной среде известная. Актер, режиссер, колумнист, художник, сценограф, продюсер. В Москве его по большей части экспериментальные, артхаусные работы идут на независимых площадках и неизменно собирают модную публику с Патриков. Спектакль на большой сцене с большим артистом – смелый шаг как для самого Савельева, так и для художественного руководителя Театра Ермоловой Олега Меньшикова. Но риск – дело добровольное.

