«Ковчег 2»: алло, Боже?

Гоша Мнацаканов поставил в «Сатириконе» футуристическую притчу о последних днях на земле
Наталья Витвицкая , критик

Эту премьеру в «Сатириконе» ждали. Гоша Мнацаканов после успешной хармсовской «Елизаветы БАМ» долгое время ничего не ставил. Спектакль про постапокалипсис на Земле – его убедительный дебют на большой сцене. Авторский текст, узнаваемая «режиссура шуток», крутой саундтрек, впечатляющая сценография – в ход пошли все козыри разом. И пусть главный посыл нового блокбастера наивен до инфантильности («человеку нужен человек»), смотреть историю о вселенском одиночестве, заканчивающемся хеппи-эндом, хочется безоговорочно. Искренний и умный позитив вкупе со светлой надеждой – в театре, действительно, редкость.

Жанр своей новой работы Мнацаканов, выпускник мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, определил как притчу, которая всегда предполагает мораль в иносказательной форме. Фантастическое действо происходит на земле после апокалипсиса. Выживших немного, но и тех должна забрать одна-единственная ракета, улетающая на Марс. Кто эти выжившие? «Униженные и оскорбленные» в современном прочтении – мизантропически настроенный главный герой Вася Мухин, грустный милиционер, странная парочка – жена-красавица и нелепый муж-коротышка, армянин, угощающий всех жареными крысами и тоскующий по погибшей девушке Нине, которая оставила ему часы на память.

