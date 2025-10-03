«Ковчег 2»: алло, Боже?

Жанр своей новой работы Мнацаканов, выпускник мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, определил как притчу, которая всегда предполагает мораль в иносказательной форме. Фантастическое действо происходит на земле после апокалипсиса. Выживших немного, но и тех должна забрать одна-единственная ракета, улетающая на Марс. Кто эти выжившие? «Униженные и оскорбленные» в современном прочтении – мизантропически настроенный главный герой Вася Мухин, грустный милиционер, странная парочка – жена-красавица и нелепый муж-коротышка, армянин, угощающий всех жареными крысами и тоскующий по погибшей девушке Нине, которая оставила ему часы на память.