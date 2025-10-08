При этом отмечалась деструктивная линия европейских глобалистских элит, чья политика ведет не только к эскалации напряженности международной военно-политической обстановки, но и к потере идентичности европейских наций. Фактически Путин провел достаточно четкое размежевание между Соединенными Штатами во главе с Трампом и европейскими столицами с их безликими либерально-глобалистскими элитами. Хозяин Кремля дал понять, что готов договариваться и вести дела с консервативными элитами трампистской Америки. Недипломатичные и порой жесткие заявления главы Белого дома и его советников Кремль рассматривает как эпатаж и элемент стиля нынешнего Вашингтона.