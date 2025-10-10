Я проведу тебя в музей

Я проведу тебя в музейКакие возможности дает развитие инклюзии
10 октября – Всемирный день инклюзии. Часто инклюзию в современной культурной среде сводят к архитектурной доступности – созданию инфраструктуры, с помощью которой человек с инвалидностью может самостоятельно попасть в здание и свободно перемещаться по нему. Но даже идеальная инфраструктура – недостаточное условие для формирования инклюзивной среды. Создать по-настоящему инклюзивное культурное пространство – значит выйти за рамки технических решений. И если доступность решает вопросы физической среды, то инклюзия решает задачи человеческих отношений, предполагая вовлеченность в культуру всех без исключения.
Инклюзивный музей – это и компетентный персонал, который видит в каждом посетителе личность, и корректная терминология, и уважительное общение. Это также умение адаптировать экспозицию и материалы для аудитории с разными потребностями. Это инклюзивные мероприятия, в которых принимают участие все желающие, в том числе люди с инвалидностью. Речь идет о полноценном участии – как в роли зрителей, так и создателей.