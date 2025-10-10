Я проведу тебя в музей

10 октября – Всемирный день инклюзии. Часто инклюзию в современной культурной среде сводят к архитектурной доступности – созданию инфраструктуры, с помощью которой человек с инвалидностью может самостоятельно попасть в здание и свободно перемещаться по нему. Но даже идеальная инфраструктура – недостаточное условие для формирования инклюзивной среды. Создать по-настоящему инклюзивное культурное пространство – значит выйти за рамки технических решений. И если доступность решает вопросы физической среды, то инклюзия решает задачи человеческих отношений, предполагая вовлеченность в культуру всех без исключения.