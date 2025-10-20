Банки занялись мошенниками

Банки занялись мошенникамиКак в борьбе за безопасность не подорвать доверие клиентов
Стремительное развитие технологий открыло для клиентов банков новые возможности. Но вместе с тем породило самое распространенное в XXI в. преступление – кибермошенничество. В последние годы финансовые аферисты открыли настоящую охоту на россиян, а ущерб от их действий исчисляется миллиардами. В 2024 г. из-за злоумышленников граждане лишились, по разным оценкам, от 27 млрд до 300 млрд руб.
Статистика и психологические исследования свидетельствуют: под влияние мошенников может попасть абсолютно каждый из нас, независимо от возраста, пола и должности. Даже если человек предполагает, что ему звонят мошенники, и многое знает про их методы воздействия, это не отменяет того факта, что может найтись такой аргумент или сыграть настолько сильная эмоция, что выполнение заведомо иррациональных действий покажется обоснованным и логичным.