Банки занялись мошенниками

Статистика и психологические исследования свидетельствуют: под влияние мошенников может попасть абсолютно каждый из нас, независимо от возраста, пола и должности. Даже если человек предполагает, что ему звонят мошенники, и многое знает про их методы воздействия, это не отменяет того факта, что может найтись такой аргумент или сыграть настолько сильная эмоция, что выполнение заведомо иррациональных действий покажется обоснованным и логичным.