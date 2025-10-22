Газета
Главная / Мнения /

Ключевая непредсказуемость

Совпадают ли ожидания банков с решениями ЦБ
Екатерина Литова , редактор отдела «Финансы и инвестиции»

Банк России для своих подопечных все еще остается загадкой, которую они, надеюсь, до гроба разгадать смогут. Кажется, прогнозы траектории движения ключевой ставки снова сломались и банки переборщили – снижали ставки по депозитам быстро, а ЦБ со своей денежно-кредитной политикой оказался гораздо медленнее. То же (только в обратную сторону) было в декабре 2024 г., когда ставки по вкладам накануне заседания ЦБ достигли 22%, а он внезапно ставку оставил.

Теперь крупные банки пытаются откатиться: Сбербанк повысил ставки по вкладам, и максимальные 16–16,2% (для тех, кто побогаче) теперь можно получить на три месяца. На прошлой неделе на короткий срок ставки по вкладам до 16% повысил и ВТБ.

