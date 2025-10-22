Ключевая непредсказуемость

Банк России для своих подопечных все еще остается загадкой, которую они, надеюсь, до гроба разгадать смогут. Кажется, прогнозы траектории движения ключевой ставки снова сломались и банки переборщили – снижали ставки по депозитам быстро, а ЦБ со своей денежно-кредитной политикой оказался гораздо медленнее. То же (только в обратную сторону) было в декабре 2024 г., когда ставки по вкладам накануне заседания ЦБ достигли 22%, а он внезапно ставку оставил.