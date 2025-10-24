Санкционный иммунитет

Совет Евросоюза (ЕС) 23 октября опубликовал очередной, уже 19-й по счету, пакет санкций против России. Несмотря на то что и глава евродипломатии Кая Каллас, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что санкции в первую очередь направлены против российского банковского и энергетического сектора, под ограничения попали также предприятия сферы машиностроения и транспорта.