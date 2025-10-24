Санкционный иммунитет

Санкционный иммунитетОщутит ли российское машиностроение эффект от новых ограничений ЕС
Совет Евросоюза (ЕС) 23 октября опубликовал очередной, уже 19-й по счету, пакет санкций против России. Несмотря на то что и глава евродипломатии Кая Каллас, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что санкции в первую очередь направлены против российского банковского и энергетического сектора, под ограничения попали также предприятия сферы машиностроения и транспорта.
Среди них «АвтоВАЗ» (и его президент Максим Соколов), «Соллерс» и его дочерние компании «Соллерс карго» и «Соллерс Алабуга», основное юрлицо группы Fesco – «Дальневосточное морское пароходство» и др. Кроме того, ограничения коснулись еще 118 судов.
Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам