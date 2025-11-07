Газета
Главная / Мнения /

«Натан Мудрый»: вопрос веры

В театре «Шалом» Петр Шерешевский поставил спектакль про религиозную толерантность
Наталья Витвицкая , критик

В репертуаре московского театра «Шалом» появился четырехчасовой спектакль главного режиссера МТЮЗа Петра Шерешевского по исторической пьесе Лессинга о религиозных противоречиях в Иерусалиме XII века. Конечно, «Натан Мудрый» – только основа вольного сочинения Семена Саксеева (псевдоним Шерешевского-драматурга), приправленного агрессивным мультимедиа и напористыми зонгами композитора Ванечки. Главный вопрос Лессинга о возможности мирного сосуществования религий при этом слышен отчетливо. И никаких вам нравоучений или угнетающего неверия.

Шерешевский – режиссер-интеллектуал, прекрасно понимающий для кого, что и где он ставит. Выбор пьесы «Натан Мудрый» в контексте репертуарной политики «Шалома», конечно же, неслучаен. Пьесу – символ борьбы с антисемитизмом 1779 г. неоднократно снимали с афиши. В 1933 г. в Германии она была запрещена «за пропаганду разнообразия», созданный по ней фильм 1922 г. изъят из проката, зато после Второй мировой войны немецкие театры открывались именно «Натаном Мудрым».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте