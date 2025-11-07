«Натан Мудрый»: вопрос веры

Шерешевский – режиссер-интеллектуал, прекрасно понимающий для кого, что и где он ставит. Выбор пьесы «Натан Мудрый» в контексте репертуарной политики «Шалома», конечно же, неслучаен. Пьесу – символ борьбы с антисемитизмом 1779 г. неоднократно снимали с афиши. В 1933 г. в Германии она была запрещена «за пропаганду разнообразия», созданный по ней фильм 1922 г. изъят из проката, зато после Второй мировой войны немецкие театры открывались именно «Натаном Мудрым».