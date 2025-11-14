«Голубчик»: вопль одиночества

Знаменитый писатель и кинорежиссер Гари написал «Голубчика» под псевдонимом Эмиль Ажар, пытаясь таким образом перезапустить писательскую карьеру. Инкогнито ему удалось пожить только до вручения высшей литературной награды Франции. По правилам Гонкуровская премия вручается только раз в жизни, но забирать ее у автора потрясшего Францию романа никто не стал. Так Гари стал дважды лауреатом «Гонкура». Но, несмотря на то что его в России любят, как и все французское, текст «Голубчика» хорошо знаком только филологам.