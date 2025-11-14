«Голубчик»: вопль одиночества

«Голубчик»: вопль одиночестваСаша Золотовицкий поставил в «Старом доме» роман Ромена Гари про удава и человека
Дебют Саши Золотовицкого в новосибирском театре «Старый дом» (главный режиссер – Антон Федоров) случился неожиданно мощным. Он поставил французского «Голубчика» дважды лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари. Узнаваемый почерк с обязательными «приветами» киноязыку Уэса Андерсона, абсурдистской иронией и гротеском никуда не делся. Это по-прежнему безумно обаятельный, «невзрослый» Золотовицкий-младший. Но, пожалуй, впервые его работа выглядит так монолитно – форма и содержание конгениальны друг другу. Молодой режиссер размышляет о природе человека и его тотальном одиночестве в несовершенном мире. И делает неутешительные выводы.
Знаменитый писатель и кинорежиссер Гари написал «Голубчика» под псевдонимом Эмиль Ажар, пытаясь таким образом перезапустить писательскую карьеру. Инкогнито ему удалось пожить только до вручения высшей литературной награды Франции. По правилам Гонкуровская премия вручается только раз в жизни, но забирать ее у автора потрясшего Францию романа никто не стал. Так Гари стал дважды лауреатом «Гонкура». Но, несмотря на то что его в России любят, как и все французское, текст «Голубчика» хорошо знаком только филологам.