Кто отвечает за ошибки машины

Кто отвечает за ошибки машиныМожет ли искусственный интеллект участвовать в судебных процессах
Искусственный интеллект (ИИ) уже умеет писать документы, анализировать судебные акты и даже формулировать решения. Но пока одна часть юристов восхищается возможностями машин, другая все чаще задает вопрос: кто ответит, если алгоритм ошибся? Ответ в самом вопросе: за машину всегда отвечает человек. ИИ не является субъектом права и не может нести ответственность за последствия своего применения. Это инструмент, его использование зависит от нас. Такой подход закреплен и в Кодексе этики в сфере искусственного интеллекта.
Предложения признать ИИ субъектом права уже звучат, вплоть до идей регулировать его статус по аналогии со статусом рабов в римском праве. Дальнейшее развитие этой дискуссии означало бы не только кардинальный слом привычных правовых конструкций, но и необходимость ответа на практический вопрос: кто и как возместит вред, причиненный действиями алгоритма?