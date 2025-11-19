Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Кто отвечает за ошибки машины

Может ли искусственный интеллект участвовать в судебных процессах
Анастасия Малюкина , адвокат Адвокатского бюро Москвы «Ольга Ренова и партнеры»

Искусственный интеллект (ИИ) уже умеет писать документы, анализировать судебные акты и даже формулировать решения. Но пока одна часть юристов восхищается возможностями машин, другая все чаще задает вопрос: кто ответит, если алгоритм ошибся? Ответ в самом вопросе: за машину всегда отвечает человек. ИИ не является субъектом права и не может нести ответственность за последствия своего применения. Это инструмент, его использование зависит от нас. Такой подход закреплен и в Кодексе этики в сфере искусственного интеллекта.

Предложения признать ИИ субъектом права уже звучат, вплоть до идей регулировать его статус по аналогии со статусом рабов в римском праве. Дальнейшее развитие этой дискуссии означало бы не только кардинальный слом привычных правовых конструкций, но и необходимость ответа на практический вопрос: кто и как возместит вред, причиненный действиями алгоритма?

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь