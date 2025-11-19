Кто отвечает за ошибки машины

Искусственный интеллект (ИИ) уже умеет писать документы, анализировать судебные акты и даже формулировать решения. Но пока одна часть юристов восхищается возможностями машин, другая все чаще задает вопрос: кто ответит, если алгоритм ошибся? Ответ в самом вопросе: за машину всегда отвечает человек. ИИ не является субъектом права и не может нести ответственность за последствия своего применения. Это инструмент, его использование зависит от нас. Такой подход закреплен и в Кодексе этики в сфере искусственного интеллекта.