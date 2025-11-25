Чем нам обустроить Африку

Но чтобы эти элиты не были просто гостями символических мероприятий, нужны проекты и деньги, способные конкурировать по цене и качеству с проектами и деньгами западными, китайскими и даже турецкими. Нужны такие предложения, которые могли бы заинтересовать не только государства, находящиеся в сложной военной и гуманитарной обстановке и пользующиеся военной помощью, в том числе со стороны Африканского корпуса, как многие страны Сахеля, но и благополучные точки роста вроде Кении.