Чем нам обустроить Африку

Чем нам обустроить АфрикуЧто Россия может предложить Черному континенту
На первой российско-африканской конференции по продовольственной безопасности в Аддис-Абебе Минсельхоз России отчитался о росте российского агроэкспорта по зерну, растительным маслам и удобрениям. Наряду с поставляемым с советских времен оружием продовольствие – одна из ключевых российских статей поставок в Африку.
Современное сельское хозяйство – наукоемкое производство, а для Африки еще и жизненно необходимая отрасль: по данным Международного комитета Красного Креста, в 2024 г. на континенте 452 млн недоедающих при населении примерно 1,5 млрд человек, число голодающих увеличилось вдвое за два года.
Продовольствие и технологии его производства – козырь России и инструмент, игравший существенную роль и в «зерновой сделке» в 2022 г., и в формальном освобождении от западных санкций поставок продовольствия и удобрений. В то же время санкции мешают использовать этот козырь в связях с Африкой: при подсанкционных банках, трудностях со страховкой и дорогом фрахте заниматься продовольственным бизнесом могут только очень крупные компании.
Хотя украинский конфликт и послужил росту внимания Москвы к Африке как к альтернативе для поставок сельскохозяйственных товаров, он остается одновременно и сдерживающим фактором. Издержки влияют на проникновение среднего и малого бизнеса, финансовые операции. На это накладываются трудности с адаптацией к африканской правовой среде.
Китай, нынешний стратегический партнер России, в свое время, по сути, занял место СССР, поставляя технологии, вкладывая инвестиции, плотно привязывая к себе африканские государства кредитами, которые те не способны выплатить, но которые Пекин вряд ли будет прощать. Многочисленные объекты инфраструктуры и промышленности на Африканском континенте – дело рук китайских компаний и государства, работающих в связке. Москва успела после распада Союза отчасти утратить созданный задел.
Теперь необходимо выработать приемлемый и выгодный для себе формат технологического присутствия на континенте, а также понять, насколько возможно перенять китайский опыт в Африке. Разумно возобновление массового набора африканских студентов в российские вузы, сопоставимого и даже превышающего, по некоторым оценкам, советские наборы, чтобы формировать опору в виде местных элит.
Но чтобы эти элиты не были просто гостями символических мероприятий, нужны проекты и деньги, способные конкурировать по цене и качеству с проектами и деньгами западными, китайскими и даже турецкими. Нужны такие предложения, которые могли бы заинтересовать не только государства, находящиеся в сложной военной и гуманитарной обстановке и пользующиеся военной помощью, в том числе со стороны Африканского корпуса, как многие страны Сахеля, но и благополучные точки роста вроде Кении.