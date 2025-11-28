«Идиоты»: князь Мышкин & Со

В репертуаре МХТ имени А. П. Чехова появился еще один спектакль-хит, билеты на который практически не достать. Актер Сергей Волков поставил собственную версию «Идиота» Федора Достоевского, символически переиначив название. «Идиотами» он назвал четверку главных героев – Мышкина, Рогожина, Настасью Филипповну и Аглаю. А на их роли назначил себя, Данилу Стеклова, Анну Чиповскую и Полину Романову соответственно. На наших глазах четверо смелых осваивают немыслимые психологические кульбиты, описанные классиком. И выходят за пределы разумной душевной обнаженности – в финале страшно за психическое здоровье каждого.